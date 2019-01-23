Аналитик о ситуации вокруг ДРСМД: «Америке за „большой лужей“ уютно, а зря»

Великобритании, Франции и Минобороны и МИД России провели брифинг для зарубежных военных атташе и журналистов по крылатой ракете 9М729, которая, по мнению США, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По данным Минобороны, брифинг посетили более 20 представителей дипкорпуса. Военные атташе США Германии , а также представители ЕС и миссии НАТО в РФ на брифинг не прибыли.

Представители российских ведомств заявили, что США развернули бездоказательную кампанию по обвинению России в нарушении ДРСМД.

Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Михаил Матвеевский рассказал о ракете 9М729, которая является модернизированным вариантом ракеты 9М728, входящей в состав "Искандер-М". Матвеевский подчеркнул, что после модернизации максимальная дальность полета ракеты уменьшилась на 10 километров и составляет 480 километров, что соответствует условиям ДРСМД. Затем ракету 9М729 впервые показали военным атташе.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, нынешняя ситуация вокруг ДРСМД сложилась исключительно из-за нежелания Вашингтона идти на диалог. Он также сообщил, что США уведомили Россию по дипканалам, что их решение выйти из договора окончательно и не является приглашением к диалогу. Он предположил, что определенные силы в США не были заинтересованы в том, чтобы дать России возможность опровергнуть ошибочные либо сфабрикованные сведения.

Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил беспрецедентную открытость России в оборонных вопросах.

"Я хочу обратить внимание на то, что Россия ведет беспрецедентно открытую политику в освещении своей национальной безопасности. Я думаю, это делается для того, чтобы попытаться достучаться до здравого смысла наших американских партнеров: не нужно раскручивать эту гонку (вооружений), толку никакого не будет, у нас в запасе есть определенные силы и средства, которые "обнулят" и вашу систему ПРО, и другие системы. Опасность же состоит в том, что тот курс, который сейчас проводят на Западе, фактически опускает до нуля безопасность Европы. Соединенные Штаты за "большой лужей" чувствуют себя достаточно уютно, хотя и это достаточно спорно, но Европа — это дело уже совсем другое", — считает Александр Жилин.

По его мнению, позиция России приглашает европейские страны к откровенному обсуждению сложившейся ситуации.

"Если США выйдут из ДРСМД, безопасность Европы обрушится фактически до нуля. В этой ситуации Россия обращается, прежде всего, к сознанию Европы. Если европейские страны проявят полную инфантильность, полностью забудут о своем суверенитете, если они будут готовы разместить американские ракеты, то они поведут себя как самоубийцы. Пойти на то, чтобы разместить на своей территории ракеты другой державы, при том, что пусковая кнопка будет находиться у американцев, нужно быть как минимум мазохистами. Поэтому мы обращаемся, прежде всего, к европейским странам: ребята, мы все здесь живем рядом, давайте посмотрим, что реально происходит. Посмотрите, что представляет из себя эта ракета, о которой идет речь, и давайте подумаем, должны ли и Европа, и Россия быть заложниками политики США", — сказал Александр Жилин.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.

Позже госсекретарь США Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивают на том, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729, дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД. В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.