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СМИ сообщили о разрушении Путиным надежд Японии на Курилы 

Рамблер 16 часов назад
Президент России Владимир Путин разрушил надежды Японии на разрешение территориального спора вокруг Курильских островов. Об этом говорится в материале The New York Times.
Издание отметило, что на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Путин даже не намекнул на то, что Россия может согласиться с передачей Японии двух островов Курильской гряды.
Японский премьер, в свою очередь, заявил, что решение вопроса будет непростым.
The New York Times считает, что урегулирование спора вокруг островов и подписание мирного договора было бы выгодно и Токио, и Москве.
Сделка по Курильским островам позволила бы России обрести партнера из числа близких союзников США. Токио стало бы прислушиваться к Москве по таким вопросам, как противоракетная оборона, пишет газета.
Политика , Азия , Видео , В мире , Синдзо Абэ , Владимир Путин , New York Times , Япония
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