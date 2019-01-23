СМИ сообщили о разрушении Путиным надежд Японии на Курилы

Издание отметило, что на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Путин даже не намекнул на то, что Россия может согласиться с передачей Японии двух островов Курильской гряды.

Японский премьер, в свою очередь, заявил, что решение вопроса будет непростым.

The New York Times считает, что урегулирование спора вокруг островов и подписание мирного договора было бы выгодно и Токио, и Москве.

Сделка по Курильским островам позволила бы России обрести партнера из числа близких союзников США. Токио стало бы прислушиваться к Москве по таким вопросам, как противоракетная оборона, пишет газета.