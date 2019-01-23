NYT: Путин разрушил надежды Японии по Курилам

NYT: Путин разрушил надежды Японии на завершение спора по Курилам

После встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Путин заявил, что впереди еще много кропотливой работы. Никаких намеков на то, что Россия может согласиться с требованием Токио отказаться от двух островов, на встрече с журналистами по итогам двусторонних переговоров не было дано, отмечает издание. Абэ признал в свою очередь, что решение проблемы, так и нерешенной более 70 лет с момента окончания войны, будет непростым.

Тем не менее, разрешение этого вопроса с Японией было бы выгодно и Москве, отмечает NYT. Сделка по Курильским островам позволила бы двум странам не только подписать мирный договор, но и предоставила бы России не менее существенные потенциальные выгоды. Имеется в виду возможность того, что Япония — близкий союзник Соединенных Штатов — стала бы прислушиваться к Москве по таким вопросам, как противоракетная оборона, пишет газета.