NYT: Путин разрушил надежды Японии по Курилам

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NYT: Путин разрушил надежды Японии на завершение спора по Курилам 

Газета.Ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин разрушил надежды Японии на скорейшее урегулирование территориального спора по Курильским островам, пишет The New York Times.
После встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Путин заявил, что впереди еще много кропотливой работы. Никаких намеков на то, что Россия может согласиться с требованием Токио отказаться от двух островов, на встрече с журналистами по итогам двусторонних переговоров не было дано, отмечает издание. Абэ признал в свою очередь, что решение проблемы, так и нерешенной более 70 лет с момента окончания войны, будет непростым.
Тем не менее, разрешение этого вопроса с Японией было бы выгодно и Москве, отмечает NYT. Сделка по Курильским островам позволила бы двум странам не только подписать мирный договор, но и предоставила бы России не менее существенные потенциальные выгоды. Имеется в виду возможность того, что Япония — близкий союзник Соединенных Штатов — стала бы прислушиваться к Москве по таким вопросам, как противоракетная оборона, пишет газета.
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Политика , Азия , Видео , В мире , Синдзо Абэ , Владимир Путин , New York Times , Япония
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