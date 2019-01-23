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Глава Читы подал заявление об отставке 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Читы Анатолий Михалев подал заявление об отставке, сообщил ТАСС источник в правительстве Забайкальского края.
"Анатолий Дмитриевич [Михалев] подал заявление об отставке. В четверг его рассмотрят депутаты городской думы", — сказал собеседник агентства. Михалев не стал комментировать ТАСС эту информацию и посоветовал корреспонденту ТАСС дождаться четверга.
Источник в руководстве региона добавили, что заявление было написано ранее, но "сейчас ему дали ход".
Михалев фактически руководит Читой с ноября 2000 года. В 2014 году в городе упразднили всенародные выборы мэра, однако главой краевого центра осенью того же года стал Михалев, избранный председателем гордумы. В ноябре 2016 года сити-менеджером Читы назначили Олега Кузнецова — многолетнего заместителя Михалева.
Администрация Читы уже несколько лет остается в центре коррупционных скандалов, в разные годы под следствием оказывались как бывшие заместители мэра города, так и главы городских комитетов.
В этом году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко неоднократно критиковала власти Читы за неухоженный и неблагоустроенный вид города. Осенью в Чите прошел митинг с требованием отставки Михалева.
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Комментарии1
Политика , Валентина Матвиенко , Анатолий Михалев , Олег Кузнецов , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Забайкальский Край , Чита
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