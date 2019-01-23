Глава Читы подал заявление об отставке

"Анатолий Дмитриевич [Михалев] подал заявление об отставке. В четверг его рассмотрят депутаты городской думы", — сказал собеседник агентства. Михалев не стал комментировать ТАСС эту информацию и посоветовал корреспонденту ТАСС дождаться четверга.

Источник в руководстве региона добавили, что заявление было написано ранее, но "сейчас ему дали ход".

Михалев фактически руководит Читой с ноября 2000 года. В 2014 году в городе упразднили всенародные выборы мэра, однако главой краевого центра осенью того же года стал Михалев, избранный председателем гордумы. В ноябре 2016 года сити-менеджером Читы назначили Олега Кузнецова — многолетнего заместителя Михалева.

Администрация Читы уже несколько лет остается в центре коррупционных скандалов, в разные годы под следствием оказывались как бывшие заместители мэра города, так и главы городских комитетов.