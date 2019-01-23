Россия отреагировала на удары Израиля по Сирии

В МИД прокомментировали удары Израиля по Сирии

"Мы не меняем по данному вопросу свои позицию, она строится на принципах международного права, и практика произвольного нанесения силовых ударов по территории суверенного государства, в данном случае речь идет о Сирии, должна быть просто исключена. Нагнетание атмосферы вражды в регионе, по нашей оценке, не отвечает долгосрочным национальным интересам ни одного из ближневосточных государств, включая, естественно, Израиль", — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, "нельзя допустить, чтобы настрадавшаяся за долгие годы вооруженного конфликта Сирия превратилась в арену сведения геополитических счетов". "Мы призываем всех задуматься над возможными последствиями провоцирования нового витка хаоса на Ближнем Востоке", — добавила дипломат.

Израильские военные в ночь на понедельник нанесли удары по иранским складам оружия в Сирии и нескольким батареям ПВО, которые открыли огонь по самолетам, задействованным в бомбардировках. Налет, подобного которому не было с мая прошлого года, военные назвали ответом на зафиксированную накануне попытку ракетного обстрела Голанских высот.

Как сообщил в понедельник национальный центр управления обороной РФ, ВВС Израиля в ночь на понедельник нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений, погибли четыре и ранены шесть сирийских военных.