Россия отреагировала на удары Израиля по Сирии

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Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия"
Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия"

В МИД прокомментировали удары Израиля по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Практика произвольного нанесения ударов Израилем по территории Сирии должна быть прекращена, нельзя допустить, чтобы эта страна превратилась в арену сведения геополитических счетов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не меняем по данному вопросу свои позицию, она строится на принципах международного права, и практика произвольного нанесения силовых ударов по территории суверенного государства, в данном случае речь идет о Сирии, должна быть просто исключена. Нагнетание атмосферы вражды в регионе, по нашей оценке, не отвечает долгосрочным национальным интересам ни одного из ближневосточных государств, включая, естественно, Израиль", — заявила Захарова на брифинге.
По ее словам, "нельзя допустить, чтобы настрадавшаяся за долгие годы вооруженного конфликта Сирия превратилась в арену сведения геополитических счетов". "Мы призываем всех задуматься над возможными последствиями провоцирования нового витка хаоса на Ближнем Востоке", — добавила дипломат.
Израильские военные в ночь на понедельник нанесли удары по иранским складам оружия в Сирии и нескольким батареям ПВО, которые открыли огонь по самолетам, задействованным в бомбардировках. Налет, подобного которому не было с мая прошлого года, военные назвали ответом на зафиксированную накануне попытку ракетного обстрела Голанских высот.
Как сообщил в понедельник национальный центр управления обороной РФ, ВВС Израиля в ночь на понедельник нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений, погибли четыре и ранены шесть сирийских военных.
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Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , Израиль , Сирия
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