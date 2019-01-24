Чиновники в Приморье опровергли сообщения о «криминальном уроке» в школе

Фактов, подтверждающих проведение в сельской школе Приморья "криминальной лекции о половом воспитании", в ходе родительского собрания не установлено, сообщила РИА Новости замглавы администрации Михайловского района Елена Саломай.

Ранее на портале Pikabu был опубликован пост от одного из родителей школьников, который рассказал о том, что бывший директор учебного заведения, а ныне глава администрации села пригласил прочитать "лекцию" "местных бандитов", которых, по словам автора, "знают все". В посте также отмечается, что мужчины собрали мальчиков 5-7-х классов и в грубой форме объяснили им, как жить и "что с ними будет на зоне", если они будут вступать в отношения друг с другом.

Ранее о своей проверке сообщили прокуратура и следственные органы края. Кроме того, оценку ситуации даст детский омбудсмен региона.

"С ними (родителями) эта ситуация обсуждалась на родительском собрании, фактов, подтверждающих данные действия, установлено не было. Поэтому ситуацией будут заниматься следственные органы. А сейчас с целью проверки работает управление образования", — сказала Саломай.

По ее словам, конфликта между руководством школы и родителями учеников нет.