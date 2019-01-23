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Путин не планирует пока встречаться с Пашиняном 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На этой неделе в Россию приедет армянский премьер-министр Никол Пашинян. Но переговоры на высшем уровне не готовятся.
В пресс-службе Евразийской экономической комиссии сообщили, что Пашинян 25 января посетит штаб-квартиру ЕЭК и выступит с речью.
"Пока не планируются, насколько я знаю", — сказал про встречу лидеров России и Армении на этой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Они часто общаются по телефону, очень часто встречаются", — продолжил Песков. "Пятница — достаточно насыщенный день у президента. Не знаю, будут ли изменения, — заметил он. — Пока какие-то контакты не согласовывались".
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