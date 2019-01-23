Губернаторов обяжут отвечать за гражданскую оборону

Правительство предлагает возложить ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне в регионах на управления МЧС и глав субъектов. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал к принятию в первом чтении.

По словам первого зампреда Комитета Эрнеста Валеева, законопроект направлен на реализацию Основ государственной политики в области гражданской обороны на период до 2030 года и Стратегии развития системы радиационной, химической и биологической защиты населения России в мирное и военное время на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.

Предлагается наделить Правительство полномочиями по определению порядка наблюдения и лабораторного контроля за обеспечением гражданской обороны при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. При этом предусматривается, что План гражданской обороны и защиты населения вводит президент.

Документ сокращает количество региональных центров МЧС, функции которых будут переданы в главные управления МЧС по субъектам Федерации. Ответственность за проведение мероприятий по гражданской обороне в регионах хотят возложить на высших должностных лиц субъектов Федерации, глав муниципалитетов и руководителей соответствующих организаций.