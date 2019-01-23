Песков высказался о возможной дифференциации энерготарифов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос дифференциации энерготарифов для населения в зависимости от потребления. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, в Кремле ожидают единой позиции правительства.

"Здесь сначала нужно все-таки дождаться формирования консолидированной позиции кабинета министров. В данном случае пока со стороны Кремля нечего сказать по этой теме", — подчеркнул Песков.

Он добавил, что на данный момент ведется экспертное обсуждение.