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Песков высказался о возможной дифференциации энерготарифов 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос дифференциации энерготарифов для населения в зависимости от потребления. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, в Кремле ожидают единой позиции правительства.
"Здесь сначала нужно все-таки дождаться формирования консолидированной позиции кабинета министров. В данном случае пока со стороны Кремля нечего сказать по этой теме", — подчеркнул Песков.
Он добавил, что на данный момент ведется экспертное обсуждение.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин рассказал о практике "продавливания" необоснованного роста энерготарифов.
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