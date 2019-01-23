Песков высказался о возможной дифференциации энерготарифов 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос дифференциации энерготарифов для населения в зависимости от потребления. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, в Кремле ожидают единой позиции правительства.
"Здесь сначала нужно все-таки дождаться формирования консолидированной позиции кабинета министров. В данном случае пока со стороны Кремля нечего сказать по этой теме", — подчеркнул Песков.
Он добавил, что на данный момент ведется экспертное обсуждение.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин рассказал о практике "продавливания" необоснованного роста энерготарифов.