Песков рассказал о подготовке визита Путина в Киргизию

Ранее заведующий отделом внешней политики президента республики Данияр Сыдыков сообщил, что визит президента России Владимира Путина в Киргизию ожидается в марте 2019 года.

"Сейчас никаких визитов пока не буду анонсировать. Скажем так: согласование ведется по дипломатическим каналам. Но действительно, на повестке дня госвизит в Бишкек стоит. Пока просто рано анонсировать", — сказал Песков.

Он добавил, что график двусторонних отношений "традиционно достаточно насыщенный".