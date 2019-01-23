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Песков рассказал о подготовке визита Путина в Киргизию 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию в повестке есть, но сроки согласовываются по дипломатическим каналам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее заведующий отделом внешней политики президента республики Данияр Сыдыков сообщил, что визит президента России Владимира Путина в Киргизию ожидается в марте 2019 года.
"Сейчас никаких визитов пока не буду анонсировать. Скажем так: согласование ведется по дипломатическим каналам. Но действительно, на повестке дня госвизит в Бишкек стоит. Пока просто рано анонсировать", — сказал Песков.
Он добавил, что график двусторонних отношений "традиционно достаточно насыщенный".
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