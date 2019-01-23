Нарышкин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом в ходе рабочего визита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-бюро СВР Сергея Иванова.

Как отмечается, он также провел переговоры с начальником Службы общей разведки королевства.

"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности", — сказал Иванов.

Уточняется, что мероприятие состоялось 21 января.