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Путин раскрыл детали переговоров с Абэ 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве прошли переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с главой правительства Японии Синдзо Абэ. Встреча продолжалась свыше трех часов. По итогам Путин назвал разговор открытым и содержательным. Москва и Токио подтвердили свою заинтересованность в решении проблемы мирного договора. Одновременно российский лидер подчеркнул, что предстоит кропотливая работа «по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения».
В свою очередь премьер-министр Японии охарактеризовал переговоры как откровенные. Об этом сообщи пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга, передает РИА Новости. Абэ уточнил, что министрам иностранных дел по итогам встречи в Кремле поручено провести новые переговоры по мирному договору в феврале, возможно, на полях конференции по безопасности в Мюнхене.
Премьер Японии также сообщил о договоренности с президентом РФ развивать связи между военными ведомствами двух стран, а также организовать совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах. Абэ ожидает визита Путина в Японию в июне.
Россия и Япония всё еще не заключили мирный договор по результатам Второй мировой войны. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва настаивает, что эти территории включены в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними неоспорим.
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Комментарии21
Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Москва , Япония
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