Путин раскрыл детали переговоров с Абэ

Москве прошли переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с главой правительства Японии Синдзо Абэ . Встреча продолжалась свыше трех часов. По итогам Путин назвал разговор открытым и содержательным. Москва и Токио подтвердили свою заинтересованность в решении проблемы мирного договора. Одновременно российский лидер подчеркнул, что предстоит кропотливая работа «по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения».

В свою очередь премьер-министр Японии охарактеризовал переговоры как откровенные. Об этом сообщи пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга, передает РИА Новости. Абэ уточнил, что министрам иностранных дел по итогам встречи в Кремле поручено провести новые переговоры по мирному договору в феврале, возможно, на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

Премьер Японии также сообщил о договоренности с президентом РФ развивать связи между военными ведомствами двух стран, а также организовать совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах. Абэ ожидает визита Путина в Японию в июне.

Россия и Япония всё еще не заключили мирный договор по результатам Второй мировой войны. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва настаивает, что эти территории включены в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними неоспорим.