Путин и Эрдоган «сверят часы по Сирии»

"Сверить часы" по Сирии на фоне решения США вывести войска из Арабской Республики — такова цель переговоров, которые сегодня в Москве проведут президенты России и Турции . Визит в нашу страну для турецкого лидера — первый зарубежный в этом году, отмечает телеканал "Россия 24".

Как сообщили в пресс-службе Кремля, сначала встреча пройдет в узком, а после — в расширенном формате, с участием министров обеих стран. Отмечается, что особое внимание уделят соглашению о зоне дээскалации в Идлибе.

Еще одна тема — подготовка очередного саммита "Россия — Турция — Иран" по Сирии. Дату определят после консультаций с Тегераном.

Кроме того, в центре внимания будет сотрудничество в экономике, энергетике. Обсудят и ход реализации проекта "Турецкий поток".