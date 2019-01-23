Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин и Эрдоган «сверят часы по Сирии» 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Global Look Press
"Сверить часы" по Сирии на фоне решения США вывести войска из Арабской Республики — такова цель переговоров, которые сегодня в Москве проведут президенты России и Турции. Визит в нашу страну для турецкого лидера — первый зарубежный в этом году, отмечает телеканал "Россия 24".
Как сообщили в пресс-службе Кремля, сначала встреча пройдет в узком, а после — в расширенном формате, с участием министров обеих стран. Отмечается, что особое внимание уделят соглашению о зоне дээскалации в Идлибе.
Еще одна тема — подготовка очередного саммита "Россия — Турция — Иран" по Сирии. Дату определят после консультаций с Тегераном.
Кроме того, в центре внимания будет сотрудничество в экономике, энергетике. Обсудят и ход реализации проекта "Турецкий поток".
Вести.Ru: последние новости
ЕС опубликовал первый санкционный список по химоружию Жене Абэ подарили сколковскую улитку Токио усложнил переговоры с Москвой
Политика , Ближний Восток , В мире , Москва , Сирия , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тимошенко раскрыла план по возвращению Крыма и Донбасса627
Найдена угрожающая питьевой воде климатическая бомба3
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам107
Кого затронет «эконалог»
В Керченской трагедии «обвинили» санкции США4
Видео
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
05:52
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам
Политика
03:28
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»
Происшествия
02:20
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3
Армия Происшествия
00:55
Московского бьюти-блогера избили в Челябинске
Происшествия Криминал
01:45
Лолита снова оказалась в центре скандала из-за Крыма
Шоу-бизнес
04:09
Магов и целителей предложили запретить
Общество
00:36
Собчак пожаловалась на «крупные проблемы»
Шоу-бизнес
02:33
9-летний дворник из Дагестана заработал квартиру
Общество
02:35
Лукашенко вмешался в историю с Рыбкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение