Песков рассказал о будущих переговорах Путина и Абэ 

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут еще не один раунд переговоров. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня, 22 января, в Москве состоялись переговоры Путина и Абэ, стороны беседовали за закрытыми дверями более трех часов.
"Таких раундов будет еще не один. Вы видите, что только на обозримую перспективу в плане максимально насыщенные контакты", — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что сторонам нужно укреплять атмосферу взаимного доверия. По мнению пресс-секретаря, доверие поможет России и Японии продвинуться в решении главного вопроса — подписания мирного договора между странами.
Ранее Путин рассказал об обсуждении мирного договора с Абэ.
Как в таких условиях идут переговоры двух лидеров, "Газета.Ru" рассказывает в онлайн-трансляции.