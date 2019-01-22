Путин объявил условие заключения мира с Японией

«Обсудили перспективы заключения мирного договора, уделили этому немало времени. Впереди кропотливая работа по выходу на взаимоприемлемые решения, условия договора должны быть приняты народами наших стран», — цитирует журналист российского лидера.

Переговоры Путина и Абэ продлились более трех часов.

11 января в МИД России заявили, что для заключения мирного договора между странами необходимо признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме.

Японский премьер в текущем месяце несколько раз поднимал тему Курильских островов и мирного договора. 7 января на могиле отца он поклялся поставить точку в вопросе территориальной принадлежности островов.

Позже в СМИ появилась информация, что Абэ готов пойти на сделку при условии передачи под контроль Токио островов Шикотан и Хабомаи.