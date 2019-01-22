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Путин объявил условие заключения мира с Японией 

Lenta.ru 33 минуты назад
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ назвал условие заключения мирного договора. Об этом во вторник, 22 января, пишет в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Обсудили перспективы заключения мирного договора, уделили этому немало времени. Впереди кропотливая работа по выходу на взаимоприемлемые решения, условия договора должны быть приняты народами наших стран», — цитирует журналист российского лидера.
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев
Переговоры Путина и Абэ продлились более трех часов.
11 января в МИД России заявили, что для заключения мирного договора между странами необходимо признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме.
Японский премьер в текущем месяце несколько раз поднимал тему Курильских островов и мирного договора. 7 января на могиле отца он поклялся поставить точку в вопросе территориальной принадлежности островов.
Позже в СМИ появилась информация, что Абэ готов пойти на сделку при условии передачи под контроль Токио островов Шикотан и Хабомаи.
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Политика , Видео , Синдзо Абэ , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин , МИД , Япония
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