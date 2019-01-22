В Крыму ответили на «ежедневные» старания Порошенко по возврату полуострова

Крымчане хорошо помнят попытки украинских властей "обуздать мятежный полуостров", поэтому Петру Порошенко не стоит рассчитывать на возвращение Республики. Об этом заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. "Крымчане никогда не забудут Украину. Прожив там 23 года, крымчане видели, как целенаправленно и последовательно различные люди, которые находились у власти на Украине, пытались обуздать мятежный полуостров, и ничего у них не выходило. Мы никогда не забудем, как нас пытались угнетать в экономическом и духовном смысле", — сказал Иоффе в комментарии РИА Новости. Ранее в своем поздравлении ко дню Соборности страны глава Незалежной рассказал о "ежедневной работе по возвращению Крыма, а также Луганской и Донецкой народных республик".