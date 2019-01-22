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Японцы усомнились в скором возвращении Курил 

News.ru 1 час назад
Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Большинство граждан Японии не верят в успех переговоров с Россией. По мнению 72% человек, премьер-министр Синдзо Абэ не сможет договорится с Российской Федерацией о подписании мирного договора, свидетельствуют итоги опросов общественного мнения, проведенных крупнейшим в стране частным телевизионным холдингом Fuji TV.
При этом 38% японцев готовы согласиться на передачу Токио острова Шикотан и прилегающей к нему группы мелких необитаемых островов. На крупных островах южных Курил, по их мнению, можно наладить совместную хозяйственную деятельность, информирует «парламентская газета».
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят вопрос мирного договора между Россией и Японией, 22 января.
Ранее треть жителей Японии проголосовали за возвращение всех четырёх южнокурильских островов. Они считают, что властям страны необходимо добиваться от России единовременной передачи, писал News.ru.
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Комментарии
Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Япония
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