Японцы усомнились в скором возвращении Курил

Большинство граждан Японии не верят в успех переговоров с Россией . По мнению 72% человек, премьер-министр Синдзо Абэ не сможет договорится с Российской Федерацией о подписании мирного договора, свидетельствуют итоги опросов общественного мнения, проведенных крупнейшим в стране частным телевизионным холдингом Fuji TV.

При этом 38% японцев готовы согласиться на передачу Токио острова Шикотан и прилегающей к нему группы мелких необитаемых островов. На крупных островах южных Курил, по их мнению, можно наладить совместную хозяйственную деятельность, информирует «парламентская газета».

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят вопрос мирного договора между Россией и Японией, 22 января.

Ранее треть жителей Японии проголосовали за возвращение всех четырёх южнокурильских островов. Они считают, что властям страны необходимо добиваться от России единовременной передачи, писал News.ru.