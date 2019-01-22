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Жене премьер-министра Японии подарили улитку из Сколково 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Жене премьер-министра Японии Акиэ Абэ подарили улитку вида Ахатин в "Кванториуме" Сколково, а также предложили собрать модель вулкана Фудзияма.
Во вторник супруга премьер-министра Японии посетила центр Сколково и детский технопарк "Кванториум" вместе с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой. В одной из лаборатории представили проект инновационного питания для человечества из растения Вольфия, который содержит в себе много питательных элементов. Участники проекта подарили Абэ улитку, выращенную на Вольфие.
"Можно ли ее вывезти в Японию? Чем кормить?" — спросила супруга премьер-министра Японии.
Васильева ответила утвердительно. "Думаю, что да. Кормить скорлупой, огурцами", — сказала министр.
В другой лаборатории жене премьер-министра Японии предложили собрать модель японского стратовулкана Фудзияма, она согласилась и приклеила его верхнюю часть.
Детские технопарки "Кванториум" — это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где дети учатся по принципу проектного обучения: от теории сразу к практике.
Сегодня свою активную работу ведут 89 детских технопарков "Кванториум" в 62 регионах нашей страны. В 2018 году более 50 тысяч детей получили возможность развиваться в детских технопарках "Кванториум" абсолютно бесплатно.
В Москве функционирует один детский технопарк "Кванториум" — в инновационном центре "Сколково".
Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ 22 января планируют обсудить вопросы, связанные с заключением мирного договора между Москвой и Токио, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Путин и Абэ также намерены обменяться мнениями по некоторым актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.
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Комментарии
Политика , Азия , Синдзо Абэ , Ольга Васильева , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Сколково , Япония
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