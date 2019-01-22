Жене премьер-министра Японии подарили улитку из Сколково

Жене премьер-министра Японии Акиэ Абэ подарили улитку вида Ахатин в "Кванториуме" Сколково, а также предложили собрать модель вулкана Фудзияма.

Во вторник супруга премьер-министра Японии посетила центр Сколково и детский технопарк "Кванториум" вместе с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой . В одной из лаборатории представили проект инновационного питания для человечества из растения Вольфия, который содержит в себе много питательных элементов. Участники проекта подарили Абэ улитку, выращенную на Вольфие.

"Можно ли ее вывезти в Японию? Чем кормить?" — спросила супруга премьер-министра Японии.

Васильева ответила утвердительно. "Думаю, что да. Кормить скорлупой, огурцами", — сказала министр.

В другой лаборатории жене премьер-министра Японии предложили собрать модель японского стратовулкана Фудзияма, она согласилась и приклеила его верхнюю часть.

Детские технопарки "Кванториум" — это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где дети учатся по принципу проектного обучения: от теории сразу к практике.

Сегодня свою активную работу ведут 89 детских технопарков "Кванториум" в 62 регионах нашей страны. В 2018 году более 50 тысяч детей получили возможность развиваться в детских технопарках "Кванториум" абсолютно бесплатно.