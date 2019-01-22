Россия и Япония захотели отказаться от вражды

Москва и Токио изучают возможность включить в документ о мирном договоре пункт о гарантиях безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По информации дипломатических источников, в таком случае получится закрепить положение о том, что Россия Япония не будут предпринимать в отношении друг друга враждебных военных действий. Это позволит избежать ситуации, при которой альянс Токио и Вашингтона может быть направлен против Москвы.

В то же время японская сторона таким образом рассчитывает устранить угрозу со стороны России как крупной военной державы. Kyodo отмечает, что подобный пункт может наложить ограничения на действия японо-американский договор о безопасности.

22 января состоятся переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ . Планируется, что беседа лидеров в формате тет-а-тет начнется около 14:00 по московскому времени. После этого состоятся российско-японские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака.

Накануне сообщалось, что Москва в контексте обсуждения территориальной принадлежности Курильских островов не собирается отступать от своих национальных интересов.