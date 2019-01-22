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Россия и Япония захотели отказаться от вражды 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Москва и Токио изучают возможность включить в документ о мирном договоре пункт о гарантиях безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
По информации дипломатических источников, в таком случае получится закрепить положение о том, что Россия и Япония не будут предпринимать в отношении друг друга враждебных военных действий. Это позволит избежать ситуации, при которой альянс Токио и Вашингтона может быть направлен против Москвы.
В то же время японская сторона таким образом рассчитывает устранить угрозу со стороны России как крупной военной державы. Kyodo отмечает, что подобный пункт может наложить ограничения на действия японо-американский договор о безопасности.
22 января состоятся переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Планируется, что беседа лидеров в формате тет-а-тет начнется около 14:00 по московскому времени. После этого состоятся российско-японские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака.
Накануне сообщалось, что Москва в контексте обсуждения территориальной принадлежности Курильских островов не собирается отступать от своих национальных интересов.
20 января агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве сообщило, что Абэ согласен рассмотреть заключение мирного договора с Россией при условии передачи под контроль Токио островов Шикотан и Хабомаи. Между тем в МИД России называли ключевым условием сделки признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме.
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Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва , Япония
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