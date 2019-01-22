«Вы победили!»: Чубайс признал поражение в споре Захаровой

«Восхищаюсь тем, как ловко Вы подменили прямо указанную мной дату — 15 лет назад (то есть 2003 год — год начала вашей работы чиновником) на 1998 — год экономического кризиса!

Думаю, по способности к подтасовкам — Вы лучшая в своем поколении», — написал он.

«Поэтому — заранее сдаюсь! Вы победили! Барабанная дробь!»,

— признал он свое поражение в споре.

Напомним, что на прошлой неделе Чубайс на одной из сессий Гайдаровского форума заявил, что «Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире».

«Россия — страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне», — сказал он.

На слова Чубайса отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в фейсбуке она решила заступиться за «бедных россиян».

«Россия — богатейшая страна», — подчеркнула Захарова. «А вот почему „значительная часть населения живет бедно или очень бедно“, хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее», — написала она, добавив: «жду ответа, как ваучер члена кабинета».

Отвечал ей бывший член правительства на той же площадке.

«А про Ваш ваучер спросите у мамы с папой — я уверен, что они его точно для вас получили. Я, например, свой вложил крайне неудачно — видимо еще одна из моих ошибок», — добавил Чубайс.

«Когда мы начинали, в 1991 году вы были еще совсем маленькой девочкой и, вряд ли помните, что в то время средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность была преступлением, Сбербанк со сбережениями населениям банкротом, годовое падение экономики 10-12%, реальная инфляция свыше 100%, а магазины пустыми», — добавил он.

Чубайс признал, что в то время строители нового государства и экономики, в том числе и он сам, «конечно же совершили много ошибок», однако в итоге «когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью».

«Анатолий Борисович, не знаю, что у Вас там происходит, но я начала «работу чиновником» в 1998 году, то есть не 15, как Вы написали, а 20 лет назад. В 2003 году я «работу чиновником» не начинала — Вы ошиблись, а теперь зачем-то уверяете всех в том, что я «подменяю даты». Летом 1998 года я сдала госэкзамены в МГИМО, в августе грянул кризис, а 21 сентября я поступила на работу в МИД, став «чиновником». Еще раз: не в 2003 году, а в 1998 — в год кризиса, ставшего результатом макроэкономической политики середины 90-х годов.

Поверьте, этот год я ни с каким другим не перепутаю, столько горя и разбитых судеб я тогда увидела».

Ранее Захарова написала, что описанные Чубайсом «экономические достижения» вспоминает с дрожью.

При этом капитуляцию предпринимателя она все-таки приняла.

«То, что Вы сдались, — это очень плохо, потому что в плен Вас брать не хочется», — написала она. «Но из уважения к нормам гуманитарного права — так и быть: капитуляция принята», — добавила представитель МИД.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал спор Чубайса и Захаровой. По его словам, Чубайс зря старается представить свои реформы как большой успех, так как они привели в дефолту в 1998 году. Пушков заметил, что, в отличие от проводившего другую политику Евгения Примакова , Чубайс «бравировал» реформами, имеющими антинародную направленность.