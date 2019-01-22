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ЕС посмертно исключил Иосифа Кобзона из «черного списка» по Украине 

Российская Газета + ещё 6 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Совет Европейского союза исключил ушедшего из жизни в августе прошлого года Иосифа Кобзона из санкционного списка по Украине. Решение об этом опубликовано сегодня в официальном журнале Евросоюза.
"В связи со смертью указанного лица Совет считает, что запись в его отношении должна быть исключена из приложения к постановлению от 2014 года", — говорится в документе.
Стоит отметить, что, по европейской юридической практике, любое изменение "черного списка" должно пройти полную административную процедуру, включая соответствующее документальное оформление. Это касается даже случаев смерти фигуранта.
Введенная в действие еще в марте 2014 года первая редакция санкционного списка физических лиц и организаций до настоящего времени продлевалась каждые полгода. Сейчас в него включены 155 человек и 38 организаций.
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался после продолжительной болезни 30 августа 2018 года на 81 году жизни. В "черный список" по Украине он его включили еще в феврале 2015 года по причине поддержки присоединения Крыма к России. Сам Кобзон тогда охарактеризовал украинские "белые" и "черные списки" артистов как "элементарное мракобесие", а позднее в беседе с РИА Новости заявил:
"Я очень рад, что я в этом списке. Большое (им) спасибо".
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Комментарии
Политика , Иосиф Кобзон , ЕС , Совет Европы , Госдума , РИА Новости
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