США не нужны договоренности по контролю над вооружениями, заявил Рябков

Сергей Рябков. США не нужны никакие договоренности по контролю над вооружениями, это мешает им реализовывать концепцию тотального военного доминирования во всех сферах, заявил замглавы МИД РФ

"Американцам, во всяком случае, влиятельной части их политической элиты не нужны вообще никакие договоренности в сфере контроля над вооружениями. Они мешают США, они опутывают США некой паутиной обязательств и держат США в ограниченном пространстве, если хотите. Мешают реализовывать концепцию тотального военного доминирования во всех средах", — заявил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

По его словам, такая позиция, по сути дела, "написана открыто во множестве доктринальных документов США, среди которых последний по времени, но не по значимости — "Обзор политики США в области ПРО".