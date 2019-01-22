США не нужны никакие договоренности по контролю над вооружениями, это мешает им реализовывать концепцию тотального военного доминирования во всех сферах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Американцам, во всяком случае, влиятельной части их политической элиты не нужны вообще никакие договоренности в сфере контроля над вооружениями. Они мешают США, они опутывают США некой паутиной обязательств и держат США в ограниченном пространстве, если хотите. Мешают реализовывать концепцию тотального военного доминирования во всех средах", — заявил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
По его словам, такая позиция, по сути дела, "написана открыто во множестве доктринальных документов США, среди которых последний по времени, но не по значимости — "Обзор политики США в области ПРО".
"Для нас это означает только одно: нам нужно настойчиво работать по всем линиям с США, объясняя пагубность этого курса; нам нужно мобилизовывать международное общественное мнение и международное сообщество на противодействие этим подходам; нам нужно работать над конструктивной альтернативой. В том числе над предложением о том, какие мы видим дополнительные, новые идеи, которые можно было бы использовать для обеспечения устойчивости многосторонней и двусторонней системы контроля над вооружениями", — добавил замминистра.