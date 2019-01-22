Захарова заверила в должной работе МИД в деле об убийстве журналистов в ЦАР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала статью с утверждениями о неоперативной работе российских дипломатов по выяснению обстоятельств гибели российских журналистов в ЦАР , назвав материал "очень нечистоплотным". В понедельник "Московский комсомолец" опубликовал фрагменты из дипломатической переписки МИД РФ по расследованию убийства журналистов, на основе которых утверждает, что делу не уделяется должного внимания. Также издание отмечает, что дипломаты ознакомились с протоколами допросов свидетелей только спустя восемь дней после убийства. "На каком основании делается вывод о том, что дипломаты посольства впервые ознакомились с материалами через 8 дней? Дипломаты посольства в ЦАР были на связи с правоохранительными структурами ЦАР с первых часов после получения информации о случившемся, постоянно связывались с официальными структурами ЦАР для получения новых данных, находились на связи с МИД и правоохранительными органами России и регулярно комментировали ситуацию в СМИ", — сказала Захарова журналистам. "И это всё на фоне первостепенной задачи того момента — оперативной отправки тел в Россию, на чем настаивали родственники", — добавила представитель МИД РФ. Захарова подчеркнула, что "посольством всё делалось в заданных обстоятельствах максимально оперативно". "Почему-то об этом обо всём опять написать в статье "забыли", — заметила она. Дипломат заявила, что "при подготовке публикации в МИД за подтверждением, опровержением или уточнением никто не обращался". "В Следственный комитет России , как я понимаю, за информацией о ходе расследования тоже. Странно, да?" — заключила Захарова. В ЦАР 30 июля 2018 года погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев Орхан Джемаль , работавшие над фильмом по заказу проекта Ходорковского, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. Как заявляли в ЦУР, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности частных военных компаний (ЧВК) в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Глава ЦУР Андрей Коняхин 29 августа заявил, что ЦУР прекратил свою деятельность. СК РФ расследует уголовное дело по статье "убийство". Коняхин, комментируя сообщение СК РФ о расследовании дела, заявил, что оно содержит ошибочную информацию. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в ответ на утверждения об "ошибках" заявила, что сообщение ведомства основано на материалах дела, а не на догадках источников, явно не заинтересованных в расследовании.