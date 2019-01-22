Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт назвал главную проблему отношений США и России 

ТК «Звезда»
Гурнов отметил, что если бы он определял внешнюю политику России, он бы ждал от Трампа больше предсказуемости в его действиях.
Политический обозреватель RT Александр Гурнов в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказал, какие шаги президента США Дональда Трампа могли бы быть позитивно восприняты в Москве.
Гурнов отметил, что если бы он определял внешнюю политику России, он бы ждал от Трампа больше предсказуемости в его действиях.
«Меньше твитов, больше диалога!» — сказал Гурнов.
Также обозреватель подчеркнул, что если бы Трамп вернулся в систему безопасности, основанную на договорах и международном праве.
«Они не хотят договариваться — это самая главная проблема во взаимоотношениях с Америкой», — добавил Гурнов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к переговорам с США ради спасения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Дипломат подчеркнул, что после выхода США из Договора существует риск обрушения всей архитектуры контроля над вооружениями.
ТК «Звезда»: последние новости
Захарова ответила заявившему о «бедной России» Чубайсу В России предложили ввести штраф за неверное указание Крыма на картах Аксенов рассказал о «прологе» воссоединения Крыма с РФ
Комментарии7
Политика , Видео , В мире , Александр Гурнов , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , ТК "Звезда" , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве признались в «позорном провале» Украины3
Абэ познакомился с «Тайным гостем» накануне переговоров7
В BlaBlacar отреагировали на громкое убийство
Названа возможная причина ЧП в Черном море1
На Камчатке произошло взрывное извержение вулкана2
Видео
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
00:34
«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится
Шоу-бизнес Статьи
00:36
«Моя вина неоспорима. Не предвидел шторм»
Происшествия Статьи
01:15
У обвиняемого в изнасиловании дознавательницы нашли опухоль
Происшествия
01:16
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев
Политика Статьи
00:57
Спор о бедности: Захарова ответила Чубайсу
Политика Статьи
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
02:54
Израиль смог справиться с «Панцирем»
Оружие Армия
03:33
Как Кокорин оскорбил россиян и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение