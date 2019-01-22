Гурнов отметил, что если бы он определял внешнюю политику России, он бы ждал от Трампа больше предсказуемости в его действиях.
Политический обозреватель RT Александр Гурнов в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказал, какие шаги президента США Дональда Трампа могли бы быть позитивно восприняты в Москве.
Гурнов отметил, что если бы он определял внешнюю политику России, он бы ждал от Трампа больше предсказуемости в его действиях.
«Меньше твитов, больше диалога!» — сказал Гурнов.
Также обозреватель подчеркнул, что если бы Трамп вернулся в систему безопасности, основанную на договорах и международном праве.
«Они не хотят договариваться — это самая главная проблема во взаимоотношениях с Америкой», — добавил Гурнов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к переговорам с США ради спасения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Дипломат подчеркнул, что после выхода США из Договора существует риск обрушения всей архитектуры контроля над вооружениями.