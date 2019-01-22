Эксперт назвал главную проблему отношений США и России

Гурнов отметил, что если бы он определял внешнюю политику России , он бы ждал от Трампа больше предсказуемости в его действиях.

Политический обозреватель RT Александр Гурнов в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказал, какие шаги президента США Дональда Трампа могли бы быть позитивно восприняты в Москве

Гурнов отметил, что если бы он определял внешнюю политику России, он бы ждал от Трампа больше предсказуемости в его действиях.

«Меньше твитов, больше диалога!» — сказал Гурнов.

Также обозреватель подчеркнул, что если бы Трамп вернулся в систему безопасности, основанную на договорах и международном праве.

«Они не хотят договариваться — это самая главная проблема во взаимоотношениях с Америкой», — добавил Гурнов.