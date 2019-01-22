Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что успехи США в обеспечении относительной нормальной жизни в Афганистане равны нулю.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на чиновника из министерства обороны страны сообщило, что более 120 представителей сил безопасности Афганистана погибли при нападении боевиков радикального движения "Талибан" на военную базу в центральной провинции Вардак.
"Могу только сожалеть, что мирная жизнь в Афганистане никак не наладится. Более того, буквально с каждым днем напряженность там только возрастает. Думаю, что в немалой степени этому способствует присутствие в стране — с 2001 года — воинского контингента США. Сказать, что он в Афганистане ничего не решает, — значит, ничего не сказать. Да, в смысле обеспечения относительно нормальной жизни людей его успехи равны нулю", — написал Клинцевич в Facebook.
По его словам, такие задачи американцами никогда не ставились. Клинцевич считает, что речь идет о создании на территории Афганистана плацдарма для переброски боевиков ИГ* из Сирии, что только ожесточило талибов.
"Их террор — это во многом реакция на вмешательство третьей силы в гражданскую войну в Афганистане. Американские военные уже давно не высовывают носа из-за своих укрепленных цитаделей, а потому основной удар приходится на правительственные войска и мирных жителей", — отметил российский сенатор.
Он подчеркнул, что террор не может быть оправдан никакими обстоятельствами, и его организаторы должны ответить по-полной. Однако еще более важным сенатор считает предотвращение новых трагедий.
"Американцы должны уйти из Афганистана — окончательно и бесповоротно, — что, на мой взгляд, станет первым шагом к началу диалога враждующих сторон. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", — добавил Клинцевич.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ