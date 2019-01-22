В Совфеде объяснили, почему США должны вывести войска из Афганистана

"Могу только сожалеть, что мирная жизнь в Афганистане никак не наладится. Более того, буквально с каждым днем напряженность там только возрастает. Думаю, что в немалой степени этому способствует присутствие в стране — с 2001 года — воинского контингента США. Сказать, что он в Афганистане ничего не решает, — значит, ничего не сказать. Да, в смысле обеспечения относительно нормальной жизни людей его успехи равны нулю", — написал Клинцевич в Facebook.

По его словам, такие задачи американцами никогда не ставились. Клинцевич считает, что речь идет о создании на территории Афганистана плацдарма для переброски боевиков ИГ* из Сирии, что только ожесточило талибов.

"Их террор — это во многом реакция на вмешательство третьей силы в гражданскую войну в Афганистане. Американские военные уже давно не высовывают носа из-за своих укрепленных цитаделей, а потому основной удар приходится на правительственные войска и мирных жителей", — отметил российский сенатор.

Он подчеркнул, что террор не может быть оправдан никакими обстоятельствами, и его организаторы должны ответить по-полной. Однако еще более важным сенатор считает предотвращение новых трагедий.

"Американцы должны уйти из Афганистана — окончательно и бесповоротно, — что, на мой взгляд, станет первым шагом к началу диалога враждующих сторон. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", — добавил Клинцевич.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ