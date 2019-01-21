Додон выразил надежду встретиться с Путиным на следующей неделе

Додон надеется на следующей неделе встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным , чтобы обсудить двустороннюю повестку и проблему транзита молдавских товаров в Россию через Украину

По словам Додона, в частности, у него запланированы несколько встреч в России на следующей неделе, чтобы обсудить ряд вопросов.

"Например, существует проблема транзита молдавских товаров в РФ через Украину, и мы договорились с российским руководством это решить. Мы договорились на следующей неделе встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить нашу двустороннюю повестку", — сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

По его словам, несколько молдавских товарных позиций попали под запрет экспорта в Россию транзитом через Украину, в том числе вино и консервы.

"До моей поездки в Россию будет найдено юридическое решение проблемы, а во время визита мы решим, какой вариант будет принят", — отметил Додон.

Первого января 2019 года Россия на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии.