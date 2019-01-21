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Додон выразил надежду встретиться с Путиным на следующей неделе 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Додон надеется на следующей неделе встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить двустороннюю повестку и проблему транзита молдавских товаров в Россию через Украину.
По словам Додона, в частности, у него запланированы несколько встреч в России на следующей неделе, чтобы обсудить ряд вопросов.
"Например, существует проблема транзита молдавских товаров в РФ через Украину, и мы договорились с российским руководством это решить. Мы договорились на следующей неделе встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить нашу двустороннюю повестку", — сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.
По его словам, несколько молдавских товарных позиций попали под запрет экспорта в Россию транзитом через Украину, в том числе вино и консервы.
"До моей поездки в Россию будет найдено юридическое решение проблемы, а во время визита мы решим, какой вариант будет принят", — отметил Додон.
Первого января 2019 года Россия на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии.
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Политика , В мире , СНГ , Владимир Путин
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