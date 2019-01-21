Спор о бедности: Захарова ответила Чубайсу

Захарова ответила на слова Чубайса о его «экономических достижениях»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы «Роснано» Анатолия Чубайса о его экономических достижениях в конце девяностых годов.

Ранее Захарова и Чубайс вступили в спор о благосостоянии страны и качестве работы последнего в правительстве. Дискуссия началась после того, как глава «Роснано» назвал Россию бедной страной, а сограждан — бедным народом. Захарова возразила, назвав Россию «богатейшей страной», и поинтересовалась у «человека, десятилетиями являвшегося членом правительства, почему же в стране сложилась такая экономическая ситуация». Тогда Чубайс заявил, что за время его работы в правительстве экономика начала расти. После этого дипломат на своей странице в фейсбуке ответила на пост главы «Роснано»

«Хотя Вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос, почему в богатой стране люди живут бедно, текст представляет собой лучшее учебное пособие по 90-м.

Уверена, пост войдет в историю Ваших, как Вы отметили, «многочисленных ошибок», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова также прокомментировала слова Чубайса о росте экономики, снижении инфляции и полном исчезновении дефицита в годы, когда представитель МИД начала свою работу.

«Все описанные Вами «экономические достижения» вспоминаю с дрожью», — добавила она, сославшись на данные «Википедии», где написано, что кризис 1998 года «был одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории России» и «произошел на фоне тяжелой экономической ситуации в стране, усугублявшейся неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властями в середине 1990 годов».

Полемику Чубайса и Захаровой прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов . Он призвал стороны перестать обсуждать то, что произошло 25 лет назад, и переключиться на решение настоящих проблем. Парламентарий подчеркнул, что сам он не является бенефициаром так называемой «чубайсовской приватизации», однако жить в 25-летнем прошлом, по его словам, «несколько маргинально».

«А Чубайс или не Чубайс — он что, один там был? Все уже произошло — мы живем не в 1993 году, а в 2019-м», — приводит его слова ФАН.

По его мнению, и главе «Роснано», и спикеру МИД РФ нужно вести себя так, чтоб можно было ответить: «А вы-то что сделали?».

«И это самый сложный вопрос, на который надо давать ответ», — убежден Милонов.

Напомним, на прошлой неделе на одной из сессий Гайдаровского форума Чубайс заявил, что «Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире». По его мнению, это связано с тем, что цена на электроэнергию в России в целом вдвое ниже, чем в мире. При этом, отметил он, простым повышением цен стимулировать россиян и промышленников экономить ресурсы и развивать энергосберегающие технологии, не удастся, потому что «Россия — страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне».

Позднее, вступив в полемику с официальным представителем МИД, Чубайс отметил, что в 1991 году, когда он начинал свою работу в правительстве, «средняя зарплата была около $12 в месяц, деревянный рубль неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность была преступлением, Сбербанк со сбережениями населения банкротом, годовое падение экономики 10-12%, реальная инфляция свыше 100%, а магазины пустыми».

По словам главы «Роснано», в то время строители нового государства и экономики, в том числе и он сам, «конечно же, совершили много ошибок», однако в итоге «когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью».

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал слова Чубайса, отметив, что он не имеет никакого отношения к созданию рыночной экономики. Рынок существовал еще в СССР, однако в очень усеченном варианте, отметил он.

«Вообще функционирование экономики без рынка обходиться не могло. Чубайс никак не мог создать эту необходимость. Она существовала объективно, и этот прорыв начался еще в 1980-е годы. Что касается стабилизации российской экономики, роста благосостояния, формирования нового среднего класса и т. д., то это вообще никакого отношения к Чубайсу не имеет. Грубо говоря, благодарить его может только очень небольшой процент людей, которые хапнули в свое время. Все остальные относятся к Чубайсу резко отрицательно, и отношение их не изменится, чтобы он ни сказал. Чем больше он молчит, тем спокойнее к нему относятся», — заключил экономист в беседе с НСН.