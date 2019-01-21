Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев

Москву прилетел японский премьер Синдзо Абэ , и его встреча во вторник с Владимиром Путиным будет во многом посвящена вопросам заключения мирного договора. Судя по утечкам из Токио японцы признают реальность: говорить с Россией о четырех островах бессмысленно, речь может идти только о двух. Причем и для достижения соглашения по их статусу Японии предстоит выполнить ряд условий.

«Я хотел бы основательно поговорить с президентом Путиным по душам и, насколько это возможно, продвинуть переговоры по мирному договору», заявил Абэ перед отъездом в Москву.

А накануне он снова подчеркнул, что «полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору — вопросу, остающемуся нерешенным в течение всего послевоенного периода».

Японский премьер не лукавит — он действительно хочет добиться заключения мирного договора и закрыть территориальную проблему. На это у него есть совсем немного времени. Хотя он будет руководить Японией еще почти три года — его полномочия истекают осенью 2021 года — для заключения договора есть окно не больше ближайших полутора лет. В 2021 году в России пройдут парламентские выборы, и никто не будет в это время заключать договор, вызывающий бурю негативных эмоций у тех, кто во всех действиях власти видит лишь «глупость или измену». До осени 2020 года нужно или подписать договор, или забыть о нем до лучших и непонятно когда ожидаемых времен.

Поэтому Абэ торопится, и рассчитывает если не заключить сам договор, то достигнуть всех договоренностей по территориальному спору, которые и мешают заключить соглашение, уже в этом году. Конкретно — к моменту визита Владимира Путина в Японию в июне, приуроченному к саммиту «Большой двадцатки», который состоится в Осаке . Таким образом, осталось всего пять месяцев. Небольшой срок, но учитывая, что по серьезному за переговоры взялись только после встречи Путина и Абэ в Сингапуре 14 ноября прошлого года, когда была достигнута договоренность вести их на основе Московской декларации 1956 года, времени достаточно.

Первый раунд официальных переговоров на уровне глав МИДов состоялся в Москве 14 января — и вот теперь визит Абэ. Причем еще до его начала стало известно, что Абэ готов в ближайшее время приехать в Россию еще раз — весной, то есть до визита Путина на острова. Япоский лидер хочет получить договор — и ради этого готов даже публично признать реальность. А она состоит в том, что предметом переговоров могут быть только два острова — Хабомаи и Шикотан.

Говорить с Путиным о Итурупе и Кунашире бесполезно и даже вредно — «нет никакого способа, чтобы господин Путин одобрил» передачу двух больших островов.

Об этом заявил в воскресенье агентству Kyodo высокопоставленный чиновник японского правительства. Пока что анонимно — но в скором времени японцам придется сказать об этом и публично. Потому что иначе никакого продвижения в публичной плоскости не произойдет: Москва будет настаивать на том, чтобы переговоры шли исключительно в духе Декларации 1956 года, а в ней упоминаются только Хабомаи и Шикотан. Ведь именно об этом договорились в ноябре в Сингапуре Путин и Абэ.

Причем договорились пока что в общей форме и еще предстоит достигнуть договоренности о самом главном: как и когда будут переданы два острова. Нет сомнений в том, что Москва не отойдет от требования, чтобы Япония вначале признала российский суверенитет над всеми четырьмя островами — через признание итогов Второй мировой войны, и только потом был заключен договор.

Согласно которому Россия уже в качестве жеста доброй воли передаст Японии Хабомаи и Шикотан — и еще непонятно, только ли в фактическое пользование (при сохранении российского суверенитета), полное владение или будет применен вариант кондоминимума (совместного суверенитета). Все это — предмет переговоров Путина и Абэ, которые они будут вести во вторник, а потом и в ходе весеннего визита японского премьера в Москву.

При этом японское руководство уже начало готовить общественное мнение своей страны к отказу от претензий на все четыре острова. При том, что раньше такое представить себе было просто невозможно, и подавляющее большинство японцев до сих пор считают, что мирный договор можно заключать только при условии получения всех «северных территорий», пусть и не в один прием.

Понятно, что нереалистичность такого подхода была понятна Абэ изначально, но в японской прессе долго писали, что якобы его план состоит в том, чтобы сначала договориться о возвращении Шикотана и Хабомаи, заключить договор, а уже потом продолжить переговоры по двум оставшимся островам. Ничем иным, кроме как сознательной попыткой не будоражить собственное общественное мнение, подобные «утечки» объяснить нельзя — и только в последние месяцы японцев начали готовить к неизбежному. Сначала ноябрьским заявлением о начале переговоров на основе Декларации 1956 года, а теперь, накануне поездки Абэ в Москву, и утечкой агентству Kyodo:

«Настаивать на возвращении Итурупа и Кунашира Токио не будет, так как «нет никакого способа, чтобы господин Путин одобрил это», и команда японского премьера приступила к изучению варианта о заключении мирного договора с Россией на основе передачи острова Шикотан и гряды Хабомаи, если Москва подтвердит свою готовность к этому».

Ключевые слова тут — если Москва согласится. Дело в том, что Путин ничего еще Абэ не обещал. Он действительно хочет заключить мирный договор с Японией: исходя из национальных интересов России выгодно иметь хорошие отношения со своим восточным соседом. Но при этом Путин будет брать на себя ответственность за подобное историческое соглашение только в том случае, если увидит реальную готовность Японии к отказу от любых территориальных претензий к нашей стране. Передача Хабомаи и Шикотана — в какой бы форме она не состоялась — это добровольный жест России, направленный на урегулирование отношений с Японией, а не пересмотр итогов войны и не ответ на территориальные претензии. Сначала Япония отказывается от претензий и признает итоги войны, а потом заключается договор. Так что Абэ еще предстоит принять на себя «волну гнева» как только, и если, он объявит о признании российского суверенитета над островами.

В России тоже хватает противников мирного договора и его будут использовать для пропагандистских атак на Путина. Тем более, что по опросам категорически против уступок островов Японии выступает от 80 до 90 процентов населения. Беда, а точнее хитрость подобных опросов лишь в том, что в них спрашивают о южных Курилах вообще — то есть люди представляют, что речь идет и о больших и многонаселенных Итурупе и Кунашире, которые имеют еще и важное военное значение. Островной вопрос у нас постоянно фальсифицируют: «ни пяди родной земли», «нельзя торговать Родиной», «передача островов приведет к тому, что и другие страны выдвинут к нам территориальные претензии».

Людям сознательно врут о передаче Итурупа и Кунашира чтобы возбудить ненависть к власти, «разбрасывающейся русской землей». При этом ни о какой «торговле Родиной» речи не идет — мало того, что 3000 жителей Шикотана останутся там жить в качестве российских граждан и под российским покровительством при любом развитии событий, так еще и сознательно умалчивают о самом главном.

Мы с 1956 года признавали возможность передачи Японии двух островов — и главным препятствием к этому было не только японо-американское военное соглашение, но и нежелание Японии отказываться от претензий на все четыре острова. Теперь же Японии придется пойти как на признание суверенитета России над всеми четырьмя островами, так и на получение, причем далеко не в безраздельное пользование, двух меньших островов. Будет полностью решен и закрыт вопрос, много десятилетий позволявший американцам настраивать против нас жителей соседней с нами страны — и позволяющей нам в 21-м, «тихоокеанском» веке, выстраивать нормальные и тесные отношения с одной из ведущих стран мира.

У нас любят изображать из себя «патриота», постоянно крича про «предательство власти», вот только сильнее от этого наша Родина не становится. А умелая и последовательная политика Путина по отстаиванию и продвижению наших национальных интересов в мире уже привела к тому, что Россия серьезно увеличила свой геополитический вес и влияние на мировые дела. Договор с Японией сделает Россию сильнее — в этом нет никаких сомнений.