Лавров провел переговоры с главой МИД Египта

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с египетским коллегой Самехом Шукри ситуацию на Ближнем Востоке, двусторонние отношения и проведение саммита Россия-Африканский союз, сообщили в МИД РФ.

"Был проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая положение дел в Сирии, Ливии, палестино-израильском урегулировании, усилия по созыву конференции о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения. Министры подтвердили настрой на продолжение основанного на близости подхода тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе", — говорится в сообщении МИД по итогам телефонного разговора.

"Обсуждалась подготовка к проведению в России саммита Россия-Африканский союз, в котором в текущем году будет председательствовать Египет. Были затронуты также некоторые актуальные аспекты российско-египетских двусторонних отношений", — добавили в МИД РФ.