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Главу Хакасии попросили объясниться за премии чиновникам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
От главы Хакасии Валентина Коновалова потребовали объяснений относительно премирования чиновников, соответствующий запрос сделал депутат от КПРФ в Верховном Совете республики. Документ опубликован на сайте партии в понедельник, 21 января.
«Люди устали от вранья, от слов руководства Хакасии о том, что, мол, выплата подобных новогодних премий и без того богатым бюрократам от КПРФ "не нарушает никаких норм". Отстаивая интересы избирателей, фракция КПКР в Верховном Совете Хакасии во главе с депутатом Д. В. Бразаускасом обратилась с запросом к Коновалову с требованием дать обоснования премиям», — говорится в заявлении партии.
В сообщении также отмечается, что «особое возмущение» у населения вызвала зарплата замглавы Хакасии и постоянного представителя республики в Москве Юлии Исмагиловой. В ЦК КПКР заявили, что чиновница якобы премирована за неизвестно за какие заслуги.
Ранее в понедельник Валентин Коновалов заявил, что власти не собираются отказываться от премий, но ищут прозрачный механизм их начисления.
В середине января местные СМИ сообщили о присуждении Исмагиловой, которая занимает пост полпреда всего месяц, премии в размере 300 процентов от ее месячного оклада. Власти подтвердили крупную выплату, объяснив ее размер хорошей оперативной работой чиновницы. В свою очередь, Исмагилова опровергла данные ряда СМИ о получении премии в размере одного миллиона рублей. Он также пожаловалась на журналистов, которые пришли искать деньги в ее квартиру, и напугали ребенка.
На фоне скандала была уволена замминистра финансов Хакасии Галина Спиридонова. Местные власти заверили, что отставка связана с истечением срока действия трудового соглашения, а не критическими высказываниями Спиридоновой относительно вознаграждений, которые раздает региональное правительство.
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Комментарии2
Политика , КПРФ , Республика Хакасия
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