Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Узнать о зарубежных счетах чиновников будет проще 

Парламентская газета + ещё 3 1 час назад
Фото: TWITTER.COM/GENPROC
Генеральной прокуратуре могут дать право запрашивать в иностранных государствах сведения о наличии у госслужащих зарубежных счетов. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 22 января.
Согласно принятому в 2013 году закону, отдельным категориям россиян запрещено открывать счета и хранить денежные средства и ценности в иностранных банках. В том числе этот запрет касается депутатов, сенаторов и других госслужащих. Законопроект, принятый в первом чтении 11 декабря, внесён Президентом и уточняет механизм контроля за соблюдением чиновниками антикоррупционных запретов. На Генпрокуратуру предлагается возложить полномочия по взаимодействию с компетентными органами других государств, чтобы проверить, как россияне выполняют антикоррупционные требования.
Предусматривается, что сначала узнать эти сведения попытаются органы прокуратуры. Если им это не удаётся, что в ситуацию вмешивается Генпрокуратура. Она направляет запрос в Центробанк, а оттуда запрос направят в Центральный банк и другие надзорные органы иностранного государства, которые обязаны будут предоставить информацию о наличии у чиновника счетов и ценностей в кредитных организациях.
Парламентская газета: последние новости
Слуцкий назвал санкции Евросоюза из-за дела Скрипалей нелогичными и противоправными Порядок закрытия тюрем предлагают упростить Токио заявил России протест из-за проверки японских рыбаков в районе южных Курил
Комментарии
Политика , Генпрокуратура РФ , Госдума , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США назвали претендентом на Курилы и Южный Сахалин7
Еврокомиссия сделала РФ «справедливое предложение»66
У российского оружия «Судного дня» нашли проблемы47
Родные не могут связаться с арестованной Бутиной
«Одного бьет по борту»: переговоры экипажей с места ЧП под Керчью63
Видео
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
00:34
«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится
Шоу-бизнес Статьи
00:36
«Моя вина неоспорима. Не предвидел шторм»
Происшествия Статьи
01:15
У обвиняемого в изнасиловании дознавательницы нашли опухоль
Происшествия
01:16
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев
Политика Статьи
00:57
Спор о бедности: Захарова ответила Чубайсу
Политика Статьи
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
02:54
Израиль смог справиться с «Панцирем»
Оружие Армия
03:33
Как Кокорин оскорбил россиян и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение