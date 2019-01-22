Узнать о зарубежных счетах чиновников будет проще 

Генеральной прокуратуре могут дать право запрашивать в иностранных государствах сведения о наличии у госслужащих зарубежных счетов. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 22 января.
Согласно принятому в 2013 году закону, отдельным категориям россиян запрещено открывать счета и хранить денежные средства и ценности в иностранных банках. В том числе этот запрет касается депутатов, сенаторов и других госслужащих. Законопроект, принятый в первом чтении 11 декабря, внесён Президентом и уточняет механизм контроля за соблюдением чиновниками антикоррупционных запретов. На Генпрокуратуру предлагается возложить полномочия по взаимодействию с компетентными органами других государств, чтобы проверить, как россияне выполняют антикоррупционные требования.
Предусматривается, что сначала узнать эти сведения попытаются органы прокуратуры. Если им это не удаётся, что в ситуацию вмешивается Генпрокуратура. Она направляет запрос в Центробанк, а оттуда запрос направят в Центральный банк и другие надзорные органы иностранного государства, которые обязаны будут предоставить информацию о наличии у чиновника счетов и ценностей в кредитных организациях.