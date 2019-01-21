В РФ отреагировали на санкции из-за Скрипалей

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В Совфеде предложили проработать ответ на санкции ЕС по делу Скрипаля 

Rambler News Service 1 час назад
России следует проработать ответ на санкции Совета Евросоюза, введенные в отношении главы ГРУ из-за инцидента в Солсбери, заявил RNS первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
По его словам, Великобритания так и не представила доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, а санкции базируются на голословных обвинениях властей Великобритании.
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей
Джабаров добавил, что санкции в отношении ГРУ нацелены на то, чтобы в очередной раз голословно обвинить Россию в причастности к инциденту в Солсбери.
«На мой взгляд, такие санкции нацелены на то, чтобы насолить России, сделать откровенно недружественный шаг, выдвинув в очередной раз ничем не обоснованные обвинения. Я считаю, что такие вещи нельзя оставлять без внимания, полагаю, что следует продумать ответные меры», — подчеркнул сенатор.
Джабаров также предложил британскому правительству показать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, чтобы они сами рассказали о том, что с ними произошло. Он также назвал историю со Скрипалями организованной попыткой дискредитации России.
Ранее сегодня Совет ЕС ввел санкции против главы и замглавы Главного управления Генерального штаба ВС России (бывшее ГРУ). Санкции подразумевают запрет на въезд в ЕС, заморозку активов физлиц и юрлиц. Кроме того, юрлицам и физлицам из Евросоюза запрещается предоставлять финансирование людям и компаниям из санкционного списка.
4 марта 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в тяжелом состоянии с признаками отравления, они проживали в британском Солсбери. Впоследствии британские эксперты заявили, что против них использовали нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Власти Великобритании обвиняют Россию в организации отравления. Москва все подобные заявления отвергает, называя их голословными.
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Комментарии32
Политика , Видео , Сергей Скрипаль , Владимир Джабаров , Генштаб , ЕС , ГРУ , Совет Европы , Совет Федерации , Великобритания
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