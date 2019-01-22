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Захарова приняла «капитуляцию» Чубайса 

Lenta.ru + ещё 20 9 минут назад
Официальный представитель МИД Мария Захарова приняла поражение главы «Роснано» Анатолия Чубайса в полемике относительно благосостояния россиян. Об этом она написала в своем Facebook.
В ответ на обвинение Чубайса в подмене даты начала работы Захаровой в МИД, она подчеркнула, что начала работать в сентябре 1998 года, сразу после экономического кризиса в стране и поступления в МГИМО. По ее мнению, Чубайс пытается доказать свою правоту в этом вопросе, так как сам ошибся. «Поверьте, этот год я ни с каким другим не перепутаю, столько горя и разбитых судеб я тогда увидела», — отметила она.
Дипломат также добавила, что брать Чубайса «в плен не хочется», однако его поражение принимается «из уважения к нормам гуманитарного права».
Полемика между Чубайсом и Захаровой возникла после выступления главы «Роснано» 16 января на Гайдаровском форуме, в ходе которого он, рассуждая о неэффективности действующей в стране системы электроснабжения, заявил, что значительная часть населения живет бедно. Представитель внешнеполитического ведомства поспорила с данным утверждением, а также отметила, что Чубайс в свое время руководил важными направлениями российской экономики.
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Комментарии32
Политика , Видео , Мария Захарова , Анатолий Чубайс , Роснано , МИД , МГИМО
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