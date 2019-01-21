Захарова ответила Чубайсу

Захарова подчеркнула, что Чубайс так и не ответил на ее вопрос о том, «почему в богатой стране люди живут бедно». Также она отметила, что в своем обращении он ошибся, заявив о том, что экономика в стране росла, когда Захарова начала свою работу.

«Я "начала свою работу" осенью 1998 года и все описанные Вами "экономические достижения" вспоминаю с дрожью. А вот как зафиксирован тот период в Википедии: "Экономический кризис 1998 года в России был одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории России. Кризис произошел на фоне тяжелой экономической ситуации в стране, усугублявшейся неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властями в середине 1990-х годов"», — написала представитель МИД.

Она подчеркнула, что не призывала Чубайса к ответу, как утверждал он, так как это не в ее компетенции.

Ранее сообщалось, что Чубайс отреагировал на слова Захаровой, раскритиковавшей его утверждение о бедных россиянах. В своей публикации на Facebook он отметил, что в начале ее трудовой деятельности в качестве госслужащего, что было около 15 лет назад, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, а дефицит исчез полностью.