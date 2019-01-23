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Чечня уточняет границы с Дагестаном и Ставропольским краем 

ТАСС + ещё 6 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Чечни проводят работу по уточнению границ с Дагестаном и Ставропольским краем. Об этом сообщил в среду глава Чечни Рамзан Кадыров в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".
Правительству РФ и регионам поручено до 2021 года завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается, в том числе, для того, чтобы уладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Ранее сообщалось, что власти Дагестана и Чечни создали совместную рабочую группу для установления границы между регионами.
"Между Чечней и Дагестаном нет никаких проблем, которые мы не смогли бы решить с учетом интересов обоих субъектов. Аналогичная работа проводится также с руководством Ставропольского края. [спикер парламента Чечни] Магомед Даудов доложил, что она близится к логическому концу, а процесс уточнения границ с Северной Осетией уже завершен", — написал Кадыров.
По его словам, в вопросе определения границ с Дагестаном есть полное взаимопонимание с руководством соседнего региона.
"Он [Даудов] доложил об итогах поездки в Дагестан нашей делегации. Во время встречи с руководством республики стороны пришли к полному взаимопониманию по вопросу уточнения границ между двумя субъектами. Была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве при проведении землеустроительных работ на региональном уровне", — уточнил глава региона, добавив, что согласно распоряжению правительства России соответствующие мероприятия проводятся во всех субъектах страны.

Об установлении границ

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин распорядился подготовить целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов. Минэкономразвития РФ разработало 12 целевых моделей, которые были утверждены правительством РФ в январе 2017 года. К ним, в том числе, относится постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Власти субъектов к 2021 году должны завершить работу по установлению границ своих регионов и населенных пунктов. Сведения о границах должно облегчить постановку объектов недвижимости на кадастровый учет и регистрацию прав, увеличить инвестиционную привлекательность спорных территорий, способствовать пополнению налоговой базы субъектов, сокращению имущественных споров у правообладателей, а также вовлечению в оборот земель.
Власти соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр, а все сведения о границах регионов РФ, муниципальных образований и населенных пунктов поступают в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
По данным Росреестра, между субъектами РФ насчитывается 378 границ. На 1 декабря 2018 года в ЕГРН были внесены данные о 77 границах. В Центральном федеральном округе внесено 19 из 94 границ, Северо-Западном — шесть из 42, Южном — семь из 24, Приволжском — шесть из 79, Уральском — 14 из 29, Сибирском — 11 из 55, Дальневосточном — 14 из 28 границ. Отсутствуют сведения о границах субъектов Северо-Кавказского федерального округа.
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Политика , Магомед Даудов , Владимир Путин , Правительство РФ , Минэкономразвития , Росреестр , Республика Дагестан , Чеченская Республика
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