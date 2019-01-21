Кремль не общался ни с кем по поводу строительства Trump Tower в Москве

Кремль ни с кем не общался по поводу строительства Trump Tower в Москве , было получено несколько e-mail, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "У Кремля вообще не было общения ни с кем по вопросам строительства этой башни. По-моему, я вам показывал эти имэйлы, вы сами видели и читали. Кроме этого, ничего не было. А кто там держал, под каким контролем и какие вопросы — Трамп лично или кто-то у Трампа — откуда нам это знать. Им виднее знать — самим американцам и самому президенту США", — сказал Песков, отвечая на вопрос, было ли у Кремля общение с кем-либо из окружения Трампа по поводу строительства Trump Tower в Москве. Ранее офис спецпрокурора "по российскому вмешательству" Роберта Мюллера заявил, что заметка BuzzFeed о том, что Трамп приказал своему экс-адвокату Майклу Коэну лгать конгрессу о предлагаемом проекте Trump Tower в российской столице, некорректна. Портал BuzzFeed со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщил, что Коэн заявил Мюллеру, что Трамп лично велел ему соврать конгрессу о том, что переговоры по строительству Trump Tower в Москве закончились на несколько месяцев раньше, чем на самом деле. Мюллер расследует предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва опровергает, а также предположения о связях Трампа с Россией, которые опровергает не только Кремль, но и Белый дом.