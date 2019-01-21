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Хабаровский губернатор до сих пор не сформировал правительство 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал более чем за три месяца так и не смог сформировать команду и продолжает терять подчиненных, даже тех, которых лично пригласил работать в региональном правительстве.
Так, в кабмине Хабаровского края до сих пор нет вице-губернатора по внутренней политике. Кроме того, на прошедшей неделе появилась информация о том, что из регионального правительства уходит министр природных ресурсов Константин Кузнецов, которого в декабре 2018 года ну эту должность пригласил лично Фургал. Также недавно уволились глава регионального минкомсвязи Сергей Федоров и руководитель местного минимущества Сергей Желонкин. Одновременно ходят слухи о расформировании регионального министерства промышленности и транспорта.
«Часть постов в правительстве края по-прежнему вакантна. По ряду важных направлений вообще некому работать. А, учитывая, что из правительства бегут чиновники, может сложиться такая ситуация, что решать важнейшие для края вопросы окажется попросту некому», — пишет Vostok.Today.
Первый заместитель министра культуры Хабаровского края, руководитель комитета по молодежной политике Владимир Приходько, комментируя сложившуюся в регионе ситуацию, заявил, что пока «кризиса управления, такого явного, пока не видно». «При смене власти механизмы передачи власти, конечно, требуют некоторого времени. Иначе и быть не может. Не может передача власти, особенно в таких условиях, которые сложились в Хабаровском крае, пройти безболезненно. Но, по моему убеждению, краевая власть должна тратить больше времени на реальные изменения, которые были бы направлены на реальное улучшение жизни людей, населения Хабаровского края, а не заниматься популистскими действиями. Как пример популистских действий — идея о придании Хабаровску статуса города федерального значения. Эта идея, с моей точки зрения, совершенно нереализуема. Единственная цель такого заявления — отвлечь людей от реальных проблем», — считает Приходько.
По его словам, «то, что происходит в регионе сегодня, это не кризис управления. Это некая „затянутость болезни“. „Нужно было раньше совершать некоторые ходы, быстрее реагировать на возникающие ситуации. И тогда край не оказался бы в такой ситуации. Но, поскольку „диагноз“ был поставлен не совсем верно, то и получили вот такую проблему сегодня. Сегодня новому губернатору и его команде, даже той, что уже есть, необходимо более эффективно тратить и время, и знания на то, чтобы привести ощущения людей по поводу уровня жизни в норму“, — убежден Приходько.
В прошлом году политологи в комментарии газете ВЗГЛЯД оценили работу Фургала на посту губернатора Хабаровского края.
Напомним, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал по результатам второго тура выборов губернатора в Хабаровском крае осенью прошлого года набрал 69,57% голосов избирателей, его соперник Вячеслав Шпорт — 27,97%.
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Политика , Владимир Приходько , Сергей Федоров , Вячеслав Шпорт , Константин Кузнецов , ЛДПР , Деловая газета "Взгляд" , Хабаровский Край
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