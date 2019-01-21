На слова Ющенко о «рабстве» россиян ответили строками Тютчева

«Ющенко ничего не перепутал? Россия — одна из двух стран мира, имеющая больше 500 лет суверенного существования», — написал Никонов в Facebook, подчеркнув, что за это время Россия освободила и Украину от рабства.

«Победила и поляков, и шведов, и Наполеона, и Гитлера, и рабских прихвостней нацистов», — добавил он.

Россия является самостоятельным центром силы, который, в отличие от Украины, ушедшей под внешнее управление, никогда не пойдет в подчинение Брюсселю, Вашингтону или Стамбульскому патриархату, подчеркнул политик.

Он также опубликовал четверостишие из стихотворения Федора Тютчева , отметив, что поэт писал о «таких персонажах, как Ющенко»:

«Как перед ней не гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы».

Ранее Ющенко в эфире украинского телевидения заявлял, что россиянам «нравится быть рабами».