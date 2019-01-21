Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов прокомментировал высказывание бывшего украинского президента Виктора Ющенко о том, что россиянам «нравится быть рабами».
«Ющенко ничего не перепутал? Россия — одна из двух стран мира, имеющая больше 500 лет суверенного существования», — написал Никонов в Facebook, подчеркнув, что за это время Россия освободила и Украину от рабства.
«Победила и поляков, и шведов, и Наполеона, и Гитлера, и рабских прихвостней нацистов», — добавил он.
Россия является самостоятельным центром силы, который, в отличие от Украины, ушедшей под внешнее управление, никогда не пойдет в подчинение Брюсселю, Вашингтону или Стамбульскому патриархату, подчеркнул политик.
Он также опубликовал четверостишие из стихотворения Федора Тютчева, отметив, что поэт писал о «таких персонажах, как Ющенко»:
«Как перед ней не гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы».
Ранее Ющенко в эфире украинского телевидения заявлял, что россиянам «нравится быть рабами».