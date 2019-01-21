Предстоящие переговоры России и Японии будут сложными, считает эксперт

Предстоящий во вторник российско-японский саммит может стать сложнее, чем когда-либо ранее, но повода для пессимизма нет. Такое мнение высказал РИА Новости эксперт-русист из токийского Университета Софии Тосихико Уэно.

Как передало в понедельник агентство Киодо, премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если договорится о передаче японцам островов Шикотан и Хабомаи.

Со ссылкой на правительственные источники агентство передало, что это фактически означает отход от притязаний Японии на четыре острова, включая также Кунашир и Итуруп.

"Хотя предстоящие японо-российские переговоры на высшем уровне наверняка будут более сложными, чем когда бы то ни было, я не делаю пессимистичного прогноза", — сказал эксперт.

Итоги Второй мировой войны

Глава МИД РФ Сергей Лавров прямо заявил после недавних переговоров в Москве с министром иностранных дел Японии Таро Коно, что японцы должны прежде всего признать итоги Второй мировой войны в полной объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами южной Курильской гряды.

"Конечно, Японии важно признать итоги Второй мировой войны, о чем говорил Лавров, но если связывать нынешние вопросы заключения мирного договора с историческими проблемами, напротив, это только усложнит переговоры", — сказал Уэно.

По его словам, если выдвигать исторические проблемы, то, например, многие японцы могли бы поднять вопросы одностороннего расторжения СССР Японо-Советского пакта о нейтралитете или военнопленных в Сибири, а Россия, вероятно, может вспомнить об интервенции японской армии после революции 1917 года.

В качестве примера Уэно привел китайско-российское урегулирование на переговорах о границе. "Оно стало возможным, поскольку исторические проблемы были отсечены… Думаю, что решить проблему удалось, потому что приоритетное внимание было уделено государственной границе", — сказал эксперт.

При этом он считает, что если бы тогда Китай поднял свою историю, то мог бы заявить, что и Сахалин, и Приморье это — китайская территория.

"Несомненно, для Японии важно осознать свою ответственность за Вторую мировую войну, принести извинения перед Китаем и Кореей, но между Японией и Россией, к счастью, таких событий не было, поэтому, я думаю, граждане двух стран хотят, чтобы лидеры Японии и России вели переговоры разумно и спокойно", — отметил Уэно.

Проблему признания итогов Второй мировой войны японцы понимают по-своему, исходя из Сан-Францисского мирного договора от 8 сентября 1951 года, который СССР и ряд других стран подписывать не стали. Согласно этому договору, Япония отказывалась от всех прав и претензий на Курилы и юг Сахалина, однако в нем не было указано, кому эти территории будут принадлежать. Ратифицируя в 1952 году Сан-Францисский договор, сенат конгресса США сделал оговорку о том, что условия договора не предусматривают признания за Россией прав на территории, которые принадлежали Японии до 7 декабря 1941 года.

Переговоры обретают ясность

По словам Тосихико Уэно, жесткие заявления Лаврова перед переговорами лидеров двух стран "вполне естественны" и дают возможность понять ясность позиции партнеров.

"Дело в том, что перед переговорами говорить жестко партнеру в Японии хотя и не принято, но в дипломатии считается естественным. Я тоже согласен с тем, что выдвигать жесткие требования перед переговорами естественно", — сказал Уэно.

В дипломатии, по его словам, не бывает, чтобы на 100% выполнялись требования обеих сторон. "Поэтому, хотя я считаю, что утверждения Лаврова на 100% не могут устроить японскую сторону, из его заявлений японская сторона, пожалуй, может понять задачи и цели, которые российская сторона хочет достичь", — полагает эксперт.

Вдобавок, отметил он, Япония может теперь "выработать стратегию, понять, в какой степени японскую сторону могут устроить эти задачи и цели, что подходит, а что нет".

После встречи с Таро Коно в Москве Лавров, в частности, признал, что с Японией у России "сохраняются существенные разногласия" и обратил внимание на то, что в законодательстве Японии южные Курилы обозначены как "северные территории", что для России неприемлемо.

В японском языке Курилы называют "Тисима", то есть "Тысяча островов", от которых Япония отказалась после Второй мировой, и название Курилы не употребляется. Как полагает эксперт, последующие дискуссии России и Японии могут быть сфокусированы на том, относятся ли острова Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир к Курильской гряде.

Заявления Лаврова, по словам Уэно, "укладываются в рамки ожиданий японской стороны".

"Соответственно, нужно полагать, что суть переговоров стала более ясной, и важно, чтобы Япония и Россия выразили свои мнения по этим вопросам и нашли компромисс", — подчеркнул эксперт.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР рассчитывал, что Совместная декларация двух стран поставит точку в территориальном споре, но Япония сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Существует точка зрения о том, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет.

Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году, однако огромные территории островов заняты под американские военные базы.

Позиция Москвы по территориальным претензиям Японии состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.