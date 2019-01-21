ЕС ввел санкции из-за Скрипалей

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ЕС ввел санкции в связи с «делом Скрипалей» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 24 1 час назад
Европейский союз в рамках нового режима по химоружию включил в санкционный список девять физлиц и одну организацию, якобы причастных к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
В частности, санкции введены в отношении руководителя и замглавы ГРУ, передает РИА «Новости».
Всего с санкционный список в рамках нового режима по химоружию включены девять физлиц и одна организация, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран — членов Европейского союза планируют в понедельник, 21 января, в ходе очередной встречи в Брюсселе утвердить санкции в отношении предполагаемых участников отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
В середине января послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех «офицеров ГРУ», среди которых подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов.
В Москве негативно оценили намерение Брюсселя ввести санкции в связи с «делом Скрипалей».
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Политика , Видео , В мире , Сергей Скрипаль , Александр Петров , ЕС , ГРУ , РИА Новости
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