ЕС ввел санкции из-за Скрипалей

ЕС ввел санкции в связи с «делом Скрипалей»

Европейский союз в рамках нового режима по химоружию включил в санкционный список девять физлиц и одну организацию, якобы причастных к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Всего с санкционный список в рамках нового режима по химоружию включены девять физлиц и одна организация, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран — членов Европейского союза планируют в понедельник, 21 января, в ходе очередной встречи в Брюсселе утвердить санкции в отношении предполагаемых участников отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В середине января послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех «офицеров ГРУ», среди которых подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов.

В Москве негативно оценили намерение Брюсселя ввести санкции в связи с «делом Скрипалей».