«Сначала отдайте Курилы»: Токио все усложняет

Грядущие на следующей неделе переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ по вопросу мирного договора между странами «усложнены» действиями Токио. Об этом заявил помощник президента РФ по внешнеполитической проблематике Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

«Усложнили [японцы] переговорный процесс, это точно», — отметил он после демонстрации выступления японского премьера, в ходе которой Абэ говорил о необходимости убедить жителей Южных Курил согласиться на переход островов под японскую юрисдикцию.

Глава японского правительства накануне визита в Москву подчеркнул, что он настроен решительно и «добьется завершения переговоров по мирному договору». Абэ надеется, что проблема будет решена, и решение будет найдено на встрече с Путиным.

«Я полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору — вопросу, остающемуся нерешенным в течение всего послевоенного периода», — подчеркнул японский премьер.

Ранее Абэ заявил, что переговоры «изначально не идут с позиции „уходите отсюда“, а возможная передача островов должна проходить таким образом, чтобы проживающие там русские „согласились с переходом принадлежности территорий к Японии“

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил что Россия подходит к мирному договору как к процедурному — для улучшения взаимодействия в области культуры, экономике, и других взаимосвязей, сообщает ФАН.

»Но к сожалению, с японской стороны мы видим пока что только одну цель — получить Курильские острова», — подчеркнул сенатор.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов убежден, что позиция России является принципиальной, и Япония должна признать результаты Второй Мировой войны в полном объеме, передает НСН.

«Принципиальная позиция Японии совершенно противоположна. Четыре острова Южных Курил, которые в Японии называют своими северными островами, считают исконной японской территорией, которую Советский Союз захватил силой, а Россия незаконно оккупирует. Япония намерена добиваться возвращения всех четырех островов», — отметил японовед.

Несколькими днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что японская сторона должна признать российский суверенитет над Курильскими островами. По словам министра, это является частью базовой позиции российской стороны по этому вопросу и без него невозможно будет какое-либо движение вперед.

«Мы привлекали внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это территория России», — сказал Лавров.

Он обратил внимание на то, что в японском законодательстве эти острова в настоящее время обозначены как территории Японии, что не соответствует российскому подходу к вопросу заключения мирного договора с Токио.

Стоит отметить, что японский премьер Синдзо Абэ тремя днями ранее заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и США.

«Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США», — сказал Абэ.

Он добавил, что в настоящее время на четырех Курильских островах живут россияне, но территориальная проблема продолжит существовать, пока часть их не перейдет к японской стороне.

Синдзо Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Предложение главы японского правительства также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается.

В самом конце 2018 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора между странами «существует ряд проблем». Абэ уже желает начать «конкретное обсуждение» на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Спор вокруг принадлежности Южных Курил разгорелся вновь после того, как 12 сентября Путин спонтанно предложил Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Это предложение он озвучил в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.