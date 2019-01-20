В России предложили штрафовать за неверное указание Крыма на картах

России предложили штрафовать за неверное указание Крыма на картах.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшие три месяца.

В настоящее время в России нет наказания за некорректное отображение государственных границ, но подобные взыскания существуют за рубежом. В частности, в Индии за неточности на карте законом предусмотрено уголовное наказание сроком до 7 лет. А в Китае за такое штрафуют на сумму до 200 тысяч юаней (это более 30 тысяч долларов).