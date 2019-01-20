Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшие три месяца.
Об этом «Известиям» рассказал сенатор от республики Крым, член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Также решается вопрос о том, как в законе закрепить понятие изображения карты России и определить порядок её применения.
В настоящее время в России нет наказания за некорректное отображение государственных границ, но подобные взыскания существуют за рубежом. В частности, в Индии за неточности на карте законом предусмотрено уголовное наказание сроком до 7 лет. А в Китае за такое штрафуют на сумму до 200 тысяч юаней (это более 30 тысяч долларов).