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В России предложили штрафовать за неверное указание Крыма на картах 

Говорит Москва + ещё 9 1 час назад
В России предложили штрафовать за неверное указание Крыма на картах.
Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшие три месяца.
Об этом «Известиям» рассказал сенатор от республики Крым, член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Также решается вопрос о том, как в законе закрепить понятие изображения карты России и определить порядок её применения.
В настоящее время в России нет наказания за некорректное отображение государственных границ, но подобные взыскания существуют за рубежом. В частности, в Индии за неточности на карте законом предусмотрено уголовное наказание сроком до 7 лет. А в Китае за такое штрафуют на сумму до 200 тысяч юаней (это более 30 тысяч долларов).
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Политика , Видео , Конфликты , Сергей Цеков , Комитет госдумы по международным делам , Совет Федерации , газета "Известия" , Республика Крым
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