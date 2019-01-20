Помощник Путина высказался о претензиях Японии на Курилы

Ушаков прокомментировал претензии Японии на южные Курилы

Путин и Абэ 22 января планируют обсудить вопросы, связанные с заключением мирного договора между Москвой и Токио, сообщила ранее пресс-служба Кремля . Отмечается, что Абэ будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению российского лидера.

В начале января Абэ заявил, что Япония претендует на южные Курилы, но ее позиция по территориальному вопросу с РФ не предполагает выселения оттуда проживающих там россиян, Токио надеется получить их согласие на передачу этих территорий японцам.

Ушаков выразил уверенность, что такая позиция японской стороны сильно усложнит предстоящие переговоры.

"Осложнили переговорный процесс, это точно", — сказал Ушаков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.