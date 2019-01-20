Помощник Путина высказался о претензиях Японии на Курилы

Заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях на южные Курилы сильно осложнят переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Абэ 22 января планируют обсудить вопросы, связанные с заключением мирного договора между Москвой и Токио, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Отмечается, что Абэ будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению российского лидера.
В начале января Абэ заявил, что Япония претендует на южные Курилы, но ее позиция по территориальному вопросу с РФ не предполагает выселения оттуда проживающих там россиян, Токио надеется получить их согласие на передачу этих территорий японцам.
Ушаков выразил уверенность, что такая позиция японской стороны сильно усложнит предстоящие переговоры.
"Осложнили переговорный процесс, это точно", — сказал Ушаков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Ранее, 14 января, в Москве состоялся первый раунд переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно по мирному договору между Россией и Японией. После встречи Лавров подчеркнул, что стороны подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, "что означает, прежде всего, непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды".