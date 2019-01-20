Аксёнов поблагодарил крымчан за любовь к родному краю

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил местных жителей с днём республики, отметив, что крымчанам удалось не допустить «превращения полуострова в горячую точку».

«В этот сложный период крымчане единодушно проголосовали за единство и развитие вместо распада и деградации. За патриотизм вместо предательства. За справедливость и подлинное достоинство вместо грабежа национальных богатств и национального унижения», — написал Аксёнов в Facebook.

По его словам, автономный статус помогал жителям Крыма «оставаться частью Русского мира, сохранять стабильность и согласие».

«В этот праздничный день хочу поблагодарить всех крымчан за любовь к родному краю и твердую гражданскую позицию, за поддержку, понимание и добросовестный труд!» — заявил он.