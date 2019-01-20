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Аксёнов поблагодарил крымчан за любовь к родному краю 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил местных жителей с днём республики, отметив, что крымчанам удалось не допустить «превращения полуострова в горячую точку».
«В этот сложный период крымчане единодушно проголосовали за единство и развитие вместо распада и деградации. За патриотизм вместо предательства. За справедливость и подлинное достоинство вместо грабежа национальных богатств и национального унижения», — написал Аксёнов в Facebook.
По его словам, автономный статус помогал жителям Крыма «оставаться частью Русского мира, сохранять стабильность и согласие».
«В этот праздничный день хочу поблагодарить всех крымчан за любовь к родному краю и твердую гражданскую позицию, за поддержку, понимание и добросовестный труд!» — заявил он.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что стелу «Город воинской славы» намерены установить в Феодосии до конца 2019 года.
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