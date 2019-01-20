Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл телефонный разговор с главой правительства Киргизии Мухаммедкалым Абылгазиевым, в рамках которого они обсудили сотрудничество двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Об этом говорится на сайте правительства России.
«Стороны также обсудили отдельные вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области, и тематику интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — указывается в заявлении.
Отмечается, что Медведев также поздравил своего киргизского коллегу с днём рождения.
Ранее Советы безопасности России и Киргизии договорились об обмене информацией об участниках террористических группировок и вернувшихся в страны боевиков.