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Медведев обсудил с премьером Киргизии сотрудничество двух стран в рамках ЕАЭС 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл телефонный разговор с главой правительства Киргизии Мухаммедкалым Абылгазиевым, в рамках которого они обсудили сотрудничество двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Об этом говорится на сайте правительства России.
«Стороны также обсудили отдельные вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области, и тематику интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — указывается в заявлении.
Отмечается, что Медведев также поздравил своего киргизского коллегу с днём рождения.
Ранее Советы безопасности России и Киргизии договорились об обмене информацией об участниках террористических группировок и вернувшихся в страны боевиков.
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Политика , Дмитрий Медведев , ЕАЭС , Кыргызстан
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