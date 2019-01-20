В ГД ответили на призыв направить ракеты Эстонии на РФ

В ГД ответили на призыв эстонского журналиста направить ракеты на Петербург

Эстонского журналиста, призвавшего к размещению на территории страны направленных на Санкт-Петербург ракет, нужно проверить с медицинской точки зрения, считает первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов

Эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить на территории своей страны ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, а также закупить военные корабли, чтобы мешать российскому торговому флоту, пишет Sputnik Эстония.

"Журналиста, скорее всего, надо проверить с медицинской точки зрения, все ли у него с головой в порядке. Ведь такие заявления, тем более звучащие от журналистского сообщества наших соседей они к нормальным взаимоотношениям не приведут… Надо еще рассмотреть, может ли он выполнять свои функциональные обязанности".

Парламентарий добавил, что страны Прибалтики и Польша всегда были в "передовом отряде" стран, которые очерняли Россию и ее политику.

"Не удивительно, что эти страны сейчас выходят с новыми, маниакальными идеями о том, чтобы разместили такое вооружение и технику для того, чтобы, как он (журналист) сообщил, (быть) в готовности поразить, уничтожить Санкт-Петербург", — отметил он.

Депутат подчеркнул, то Россия — это миропорядок, стабильность и безопасность.