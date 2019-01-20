В СФ резко выразились об эсминце США в Черное море

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Пушков резко выразился о заходе американского эсминца в Черное море 

РИА Новости + ещё 1 24 минуты назад
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в твиттере прибытие американского эскадренного миноносца "Дональд Кук" в акваторию Черного моря.
Чем опасен эсминец Donald Cook США в Черном море
Он выразил мнение, что подобные "заходы" не связаны с обеспечением безопасности США.
"Американские военные корабли зачастили в Черное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Черное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов".
Накануне американский эсминец "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря для проведения операций по "обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности".
В российском Национальном центре управления обороной заявили, что корабли Черноморского флота уже приступили к слежению за действиями американского эсминца.
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Политика , Армия , Видео , Алексей Пушков , НЦУО РФ , Совет Федерации
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