В СФ резко выразились об эсминце США в Черное море

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в твиттере прибытие американского эскадренного миноносца "Дональд Кук" в акваторию Черного моря.
Он выразил мнение, что подобные "заходы" не связаны с обеспечением безопасности США.
"Американские военные корабли зачастили в Черное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Черное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов".
Накануне американский эсминец "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря для проведения операций по "обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности".
В российском Национальном центре управления обороной заявили, что корабли Черноморского флота уже приступили к слежению за действиями американского эсминца.