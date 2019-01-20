В СФ резко выразились об эсминце США в Черное море

Пушков резко выразился о заходе американского эсминца в Черное море

Он выразил мнение, что подобные "заходы" не связаны с обеспечением безопасности США.

"Американские военные корабли зачастили в Черное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Черное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов".

Накануне американский эсминец "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря для проведения операций по "обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности".