Как в Крыму отреагировали на предложение Германии по Керченскому проливу

Крымские политики усомнились в том, что допуск украинской стороны к наблюдению за режимом судоходства в Керченском проливе позволит урегулировать ситуацию в регионе. Парламентарии полагают, что в случае привлечения к этому процессу Киев будет пытаться политизировать ситуацию или даже блокировать работу наблюдателей.

Напомним, накануне глава российского МИД Сергей Лавров рассказал об инициативе, которую в ходе переговоров представил его немецкий коллега Хайко Маас. По его словам, это предложение «упаковывает» сделанное Москвой приглашение специалистам ФРГ и Франции на месте оценить обстановку в Керченском проливе в некий документ, который должен быть согласован с Киевом.

«Мы сказали честно: если наши коллеги заинтересованы в том, что российский президент обещал германскому канцлеру, это можно сделать в любой момент. Если идея состоит в необходимости облечь всё это в какую-то политическую процедуру, в которой украинская сторона будет принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат с формулой Штайнмайера», — отметил Лавров.

Министр добавил, что президент РФ Владимир Путин дал добро на визит немецких и французских специалистов в район Керченского пролива уже больше месяца назад, однако до сих пор ни один наблюдатель не прибыл туда для контроля за свободным проходом по акватории пролива. При этом Лавров вновь подчеркнул, что Керченский пролив всегда был зоной свободного судоходства, однако ноябрьская провокация судов ВМС Украины не относится к этому вопросу из-за намеренно допущенных украинской стороной нарушений.

По словам депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко, Москва готова допустить европейских представителей к наблюдению за процедурой согласования и прохода судов через Керченский пролив, поскольку это прозрачный с точки зрения правовых норм процесс.

При этом собеседник RT отметил существующую опасность того, что иностранные эксперты могут давать искажённые оценки происходящего. Например, подобные прецеденты были во время ряда выборов.

«Было всё в порядке, нарушений нет, а они приезжают и заявляют вещи, которые идут вразрез с тем, что происходило на самом деле. Должна быть чёткая фиксация того, что происходит, чтобы не было подмены фактов», — заявил Козенко.

«Думаю, что открытость — лучший способ показать всему миру, что на самом деле происходит», — отметил он.

Однако парламентарий выразил мнение, что в случае вовлечения Украины в этот процесс Киев будет пытаться политизировать ситуацию и использовать её в своих целях.

В свою очередь, депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара в разговоре с RT констатировал, что украинские власти заинтересованы в создании провокационных ситуаций вокруг России. В свете этого привлечение западных экспертов и формирование альтернативной точки зрения Берлина может помешать Киеву продолжать ведение информационной провокационной деятельности.

«Украина попытается саботировать подобные действия, поэтому разделяю позицию, что допуск украинских представителей к подобному формату заблокирует его работу. Состоявшийся диалог позволяет говорить о том, что в том числе и в Европе действительно всё-таки пытаются посмотреть на то, что происходит на Украине, с другой стороны. Это внушает определённый оптимизм, что однобокая позиция США и Украины в Европе теряет своих сторонников», — заявил депутат.

Ганжара добавил, что сейчас ФРГ испытывает серьёзное давление из-за проекта «Северный поток — 2», и нарастание противоречий в западном мире позволяет России искать «окна возможностей».

«Мы прекрасно понимаем, что нормы права и закона на нашей стороне, подобный формат, возможно, принёс бы плоды, если там не будет украинской стороны, потому что допуск Украины ни к какому конструктиву не приведёт», — подытожил парламентарий.

При этом председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости , что приезд специалистов из Германии и Франции для ознакомления с ситуацией в Керченском проливе подтвердит соблюдение Москвой всех международных норм судоходства.

«Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе. Приезд подобных специалистов только докажет строгое соблюдение Россией всех международных норм и правил судоходства», — подчеркнул Гемпель.

При этом он отметил, что в принципе к этой работе могли бы быть привлечены и украинские эксперты, однако нет никакой уверенности в их непредвзятости и объективности. Особенно в свете внешнеполитической линии, которой придерживается Киев.

«Мы уже неоднократно убеждались в том, что президент Украины и его команда не настроены на конструктивный процесс», — добавил Гемпель.

Напомним, что после ноябрьского инцидента в Керченском проливе канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила расширить действие мандата миссии ОБСЕ на Украине на акватории Азовского моря и Керченского пролива. Однако Сергей Лавров указал на бесперспективность подобных инициатив, поскольку для поддержания нормальной обстановки в этих водах, по его словам, нужны не посредники, а строгое выполнение правил безопасности при прохождении Керченского пролива.

Позднее федеральный канцлер Германии попросила у российского лидера разрешения направить в район Крымского моста специалистов из ФРГ и Франции и получила согласие на этот шаг. Однако дальнейшего развития эта инициатива пока не получила.

«Надеемся, новой провокации не будет, хотя из Киева уже звучали громогласные заявления, что они вот-вот организуют прорыв через Керченский пролив… Остаётся надеяться, что во время непубличного общения европейских коллег с киевскими властями украинскому режиму всё-таки говорится напрямую, что ему необходимо делать, чтобы соблюдать свои обязательства, будь то по минским договорённостям или международным конвенциям о правах человека, свободе языковых, религиозных и национальных меньшинств», — заявил накануне Лавров по итогам переговоров с главой МИД ФРГ.

Добавим, что после встречи в Москве с Сергеем Лавровым министр иностранных дел Германии отправился в Киев, где провёл переговоры с главой украинского МИД Павлом Климкиным . В ходе пресс-конференции Маас заявил, что в настоящее время в Керченском проливе обеспечен свободный проход судов. По его словам, этот режим должен обеспечиваться и впредь.

В свою очередь, Климкин отметил, что они с Маасом условились в скором времени провести встречу экспертов для обсуждения общего видения мониторинговой миссии в Керченском проливе. Глава немецкого МИД добавил, что Берлин и Париж готовы взять на себя расходы по обеспечению деятельности такой миссии.