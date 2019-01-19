Путин поздравил участников и организаторов фестиваля «Золотая маска»

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей российского национального театрального фестиваля "Золотая маска" с 25-летием фестиваля и назвал его одним из главных событий театрального сезона, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент также отметил символичность того, что в 2019 году, объявленном в России Годом театра, своё 25-летие отмечают Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая маска".

"Конкурс-фестиваль "Золотая маска" — это, без преувеличения, одно из главных событий театрального сезона. Вот уже четверть века он знакомит аудиторию с замечательными постановками, работами талантливых режиссёров, сценаристов, художников, актёров, их интересными, нестандартными творческими решениями", — сказал Путин.

Он добавил, что фестиваль оказывает значимую поддержку небольшим коллективам и региональным театрам, которые на высоком уровне воплощают в жизнь смелые, амбициозные замыслы, вносят вклад в развитие и популяризацию театра.

По мнению президента, важно, что с лучшими спектаклями фестиваля можно познакомиться не только в Москве, но и в других российских и зарубежных городах. Путин выразил уверенность в том, что зрители получат яркие впечатления, во всей полноте увидят мощный потенциал современного отечественного театра.

В конкурсной программе юбилейного фестиваля "Золотая маска", который пройдет в Москве, примут участие 80 театров из 24 российских городов, будет показано 83 спектакля.

Юбилейная программа фестиваля откроется выступлением театра из Санкт-Петербурга — "БДТ в Москве". БДТ представит спектакли-номинанты и лауреаты премии "Золотая маска": "Гроза", "Пьяные", "Алиса", "Губернатор". Недавняя премьера "Слава" в режиссуре Константина Богомолова будет показана в рамках внеконкурсной программы "Маска плюс".

Юбилейная церемония вручения премии "Золотая маска" состоится 16 апреля на исторической сцене Большого театра.