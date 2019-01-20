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Захарова поспорила с Чубайсом о бедных россиянах 

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова поспорила с Анатолием Чубайсом. В своем Facebook она раскритиковала заявление главы «Роснано» о бедности россиян.
Она захотела поподробнее узнать, почему, по словам Чубайса, «значительная часть населения живет бедно или очень бедно». При этом она апеллировала к его должностям, напомнив, что он являлся членом правительства и руководителем важных направлений российской экономики и промышленности.
«Пост называется "Следите за руками". Анатолий Борисович, неужели, за Вашими?», — резюмировала она.
16 января Чубайс раскритиковал действующую в стране систему электроснабжения. По его мнению, Россия расточительно расходует свои энергоресурсы, а главная причина этого — слишком низкая стоимость электроэнергии для потребителей. «Россия — страна бедная, и с плеча, с ходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне», — заявил топ-менеджер.
Позднее в Госдуме поддержали главу «Роснано». Председатель комитета по энергетике Павел Завальный заявил, что необходимо ввести жесткую систему штрафов за нерациональное использование энергоресурсов.
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Политика , Мария Захарова , Анатолий Чубайс , Павел Завальный , Роснано , МИД , Госдума
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